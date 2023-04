Monza: gli appelli della politica contro i marciapiedi trappola

Da viale Romagna a San Fruttuoso, i marciapiedi di Monza rischiano di trasformarsi in trappole per i pedoni: nei giorni scorsi il consigliere comunale Paolo Piffer ha segnalato l’ennesima caduta di una anziana avvenuta in viale Romagna.

Monza: marciapiedi, Piffer chiede di “garantire la sicurezza”

«È necessario garantire la sicurezza dei cittadini – ha affermato – oltretutto l’asfalto dissestato costa al Comune ogni anno circa 350.000 euro in indennizzi per le cadute».

Monza: marciapiedi, Galli sulle vie Po e Sorteni

L’esponente di Civicamente ha suggerito all’amministrazione di pubblicare il cronoprogramma degli interventi previsti, mentre Stefano Galli di Fratelli d’Italia ha chiesto il rifacimento dei marciapiedi, delle carreggiate e della segnaletica orizzontale delle vie Po e Sorteni dove, ha aggiunto, sarebbe opportuno installare alcuni dissuasori di velocità in quanto i veicoli sfrecciano a un’andatura eccessivamente sostenuta.