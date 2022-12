Monza: riqualificazione conclusa in via Buonarroti

Via Buonarroti a Monza torna alla normalità con la conclusione, in anticipo rispetto ai sei mesi programmati, dei lavori di riqualificazione di marciapiedi e aiuole nel tratto tra via Mentana e via Rota. Dal 20 dicembre quindi anche la circolazione stradale è tornata regolare dopo i mesi di senso unico alternato e fermate dei mezzi di trasporto modificate.

Monza: via Buonarroti, rifatti i marciapiedi eliminando le barriere architettoniche

I marciapiedi del viale sono stati rifatti, eliminando le barriere architettoniche e sistemando in via definitiva i numerosi tratti sconnessi a causa delle radici particolarmente ingombranti di alcune alberature. Sono stati anche ridisegnati gli spazi di fermata degli autobus.

Monza: riqualificazione conclusa, attenzione al patrimonio arboreo

Nel corso del cantiere particolare attenzione è stata dedicata al patrimonio arboreo esistente: dove possibile è stato salvato e ricollocato integralmente l’apparato radicale, anche allargando le aiuole in condizioni di sicurezza per i pedoni. Le piante abbattute, invece, sono state sostituite con essenze autoctone, secondo le indicazioni fornite dagli agronomi.

Monza: riqualificazione conclusa, “viale alberato sicuro e bello”

“Questa volta siamo riusciti a terminare i lavori in largo anticipo rispetto al cronoprogramma che ne prevedeva la fine al termine del mese del prossimo febbraio – spiega Marco Lamperti, assessore al Governo del Territorio – limitando i disagi durante le fasi del cantiere: finalmente restituiamo alla città un viale alberato sicuro e bello”.