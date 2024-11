Monza: gli agenti in bicicletta salvano una tartaruga d’acqua, affidata all’Enpa

Una storia a lieto fine, soprattutto per la tartaruga d’acqua salvata dal Villoresi da una pattuglia di ciclisti di quartiere della polizia locale di Monza. Tutto è successo nel pomeriggio del 7 novembre a Sant’Albino. La pattuglia di passaggio sulla ciclabile ha notato l’animale sull’alzaia nel tratto tra via della Lovera e via Salvadori. All’apparenza molto sofferente.

Monza: gli agenti in bicicletta salvano una tartaruga d’acqua, sistemata in una scatola e trasportata all’Enpa

Gli agenti di quartiere si sono quindi attivati per il recupero, sistemando l’animale in una scatola di cartone trovata vicino alla ciclabile e poi trasportandola in sicurezza nei borsoni in dotazione alle biciclette fino al a sede dell’Enpa di Monza. Qui la tartaruga è stata presa in custodia dal personale volontario che ha prestato le prime cure per permettere all’animale di riprendersi.