Brianza, due fagiani salvati in strada e liberati nel parco di Monza (lontano dai cacciatori)

Due fagiani maschi a spasso per la Brianza sono stati recuperati e salvati dal pericolo di finire sotto un’auto. Ma non solo. È successo nei giorni scorsi, in due episodi diversi: il filo conduttore è il comportamento degli umani che li hanno incrociati, che li hanno presi mettendoli in una scatola e portandoli all’Enpa di Monza.

Monza Enpa MB rilascio fagiano nel parco – foto Enpa MB

Brianza, due fagiani salvati in strada e liberati nel Parco di Monza: «L’emozione del volo verso la libertà»

Qui sono stati visitati dai veterinari che li hanno trovati in buone condizioni, anche se un po’ sottopeso. Per questo motivo gli animali hanno trascorso un breve periodo nutriti a dovere, prima di essere rilasciati nel parco di Monza dal presidente Giorgio Riva insieme alla volontaria Paola.

“Un rilascio emozionante – racconta l’Enpa in una nota – Il luogo prescelto è stato uno degli angoli più selvaggi e meno frequentati del Parco di Monza, luogo dove sicuramente non incontreranno le doppiette dei cacciatori. Infatti questi animali vengono rilasciati nelle campagne italiane, dopo essere stati allevati, con lo scopo di fornire ai cacciatori facili prede nei primi giorni di caccia. Un’usanza questa che si commenta da sola. Grandissima è stata la nostra emozione nel vedere questi splendidi animali spiccare il volo verso la libertà“.