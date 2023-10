Monza: futuro auditorium della musica, Triante chiede sale prova

Degli spazi dedicati ai giovani musicisti e ai cantanti del territorio per svolgere le prove. La richiesta è della consulta di Triante che negli spazi della futura Cittadella della musica, che sorgerà sull’area della ex Colombo, vorrebbero poter ricavare anche sale prove per i giovani amanti della musica. La proposta è stata fatta direttamente all’assessore al Governo del territorio, Marco Lamperti, ospite della consulta nei giorni scorsi, che però ha gelato, per il momento, le aspettative del parlamentino del quartiere.

«Su quell’area c’è già un piano attuativo approvato dalla precedente giunta – ha spiegato -. All’interno degli spazi un tempo occupati dall’azienda Colombo sorgerà un supermercato e un auditorium della musica, che sarà di gestione comunale, la cui progettazione è attualmente in corso». Difficile, a questo punto, richiedere aggiunte volumetriche al progetto, anche se la stessa assessora alla Cultura, Arianna Bettin, ha già avanzato la medesima richiesta all’operatore che si occuperà della realizzazione dell’auditorium, come ha spiegato Lamperti.

Auditorium della musica a Monza: come sarà

La nuova casa della musica sarà un piccolo teatro da 400 posti, con vocazione prevalentemente musicale. La realizzazione del progetto, curato dallo studio Citterio e Viel, costerà all’incirca 4 milioni 700.000 euro.

«In questo momento non ci sono gli spazi necessari per prevedere anche delle sale prove. La struttura non sarà molto grande, per riuscire a ricavare delle sale per le prove si dovrebbero prevedere spazi aggiuntivi con conseguenti costi in più, e al momento, visto anche il rialzo dei prezzi rispetto al progetto iniziale è difficile pensare che l’operatore provvederà a modificare ulteriormente il progetto».

L’idea promossa dalla consulta era quella di aule dedicate ai giovani musicisti della zona, spazi che avrebbero permesso all’auditorium di restare aperto e in funzione anche quando non sono previsti concerti o eventi. Stando a quanto riferito da Lamperti la piena realizzazione di tutto il progetto si dovrebbe completare entro quattro anni.