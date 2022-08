Monza: FuoriGp 2022 nel segno del centenario dell’autodromo, eventi anche fuori dal centro

Il centenario dell’autodromo è il filo rosso del Fuori Gp che dall’8 all’11 settembre animerà Monza. Gli eventi organizzati da Vision Plus per conto del Comune varcheranno i confini del centro cittadino e toccheranno luoghi della città, come via Arosio e San Rocco, mai interessati dalla kermesse.

«Abbiamo voluto riservare ampio spazio ai giovani, al gioco e alle arti performative, portandoli anche in piazze finora poco coinvolte – hanno affermato nei giorni scorsi il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alla Cultura Arianna Bettin – nel tempo sarebbe auspicabile che tutta la città fosse contaminata dall’atmosfera di festa» che contraddistingue i giorni della Formula Uno.

FuoriGp 2022: eventi in via Arosio e a San Rocco

L’amministrazione illustrerà a inizio settembre il programma dettagliato della manifestazione ma ha già fornito alcune anticipazioni: gli appassionati di automobilismo che arriveranno in treno saranno accolti da performance artistiche all’esterno della stazione e troveranno materiale informativo e suggerimenti per visitare Monza. Sabato 10 settembre saranno proposti alcuni appuntamenti in via D’Annunzio, luogo inedito per il Fuori Gp.

Il grosso della kermesse si svolgerà, come sempre, in centro: Piazza Duomo diventerà una sorta di vetrina della città e ospiterà uno stand di promozione degli itinerari con guide turistiche che proporranno visite guidate virtuali.

FuoriGp 2022: il cuore in piazza Trento e Trieste, piazza Roma dedicata ai più piccoli

L’intrattenimento andrà in scena in piazza Trento e Trieste dove si svolgeranno alcuni eventi in collaborazione con Radio Number One e saranno create aree ludiche destinate ai bambini, organizzate esposizioni di macchine da corsa e sarà posizionato un maxischermo che consentirà al pubblico di seguire le prove e il Gran Premio. Nelle serate da giovedì 8 a sabato 10 settembre sono in cartellone talk show legati al mondo dell’automobilismo e concerti.

Piazza Roma sarà dedicata ai più piccoli con animazioni e giochi che coinvolgeranno anche le famiglie mentre al Carrobiolo si esibiranno gli ensemble musicali delle scuole e le band giovanili.

La città sarà vivacizzata anche da iniziative promosse in collaborazione con le associazioni categoria tra cui Confcommercio, con Ersaf, Fipe e Confesercenti e con l’istituto professionale Olivetti.

FuoriGp 2022: mostra ai Musei Civici, sezione dedicata al Futurismo

Il centenario del circuito sarà celebrato dalla mostra “Autodromo 100. Cronache di una costruzione, quadri di una evoluzione” in programma dal 9 settembre al 27 novembre ai Musei Civici. Nell’allestimento, curato da Luca Bonetti e Claudia Ratti, saranno esposti immagini, disegni e documenti che ripercorrono la storia del tempio della Formula Uno e forniscono nuove chiavi di lettura per comprendere gli accadimenti che hanno accompagnato l’impianto dotato di caratteristiche uniche. Una sezione sarà dedicata al Futurismo, movimento contiguo al circuito per la sua matrice di pensiero legata alla velocità, al dinamismo e al rombo dei motori.