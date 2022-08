Il Biassono Gp scalda i motori ricordando Michele Arboreto

Biassono si prepara ad accogliere il rombo dei motori del Gran Premio di Formula 1, con la tradizionale (e quest’anno particolarmente ricca) kermesse del Biassono GP.

Musica, dance, sport, esposizioni e, ovviamente, motori, nella festa a tutto gas che andrà in scena dall’8 all’11 settembre negli spazi del centro storico e in piazza Italia. Il cuore del paese ospiterà il meglio per gli appassionati dei motori: dall’esposizione delle imperdibili monoposto Ferrari delle passate edizioni ai simulatori di guida professionali per i più temerari e poi ancora la mostra “Monza circuit, i primi 100 anni”, dedicata al primo secolo di vita dell’autodromo.

Il Biassono Gp scalda i motori e il ricco programma

Ma non solo. Saranno recuperati i festeggiamenti con le celebrazioni dei 50 anni + 2 dei “leoni” della CEA, la squadra corse leader nello spegnimento degli incendi provocati dagli incidenti in gara e la decarcerazione del pilota. Un programma pensato per accontentare non solo gli appassionati della bandiera a scacchi ma anche i più piccoli e le famiglie, con il trenino e il parco giochi allestito in paese, insieme agli stand di sport e animazione in programma tutti i pomeriggi del Biassono GP.

Per la prima volta arriverà anche il kartodromo, che sarà allestito in largo Pontida, a disposizione dei più avventurosi, aperto anche ai bambini. Il tutto ingolosito dalle specialità dei truck dello street food. Spazio anche alla cultura. Cà dei Bossi ospiterà le mostre di opere d’arte “Formule Dinamiche” di Silvia Senna e “Opere monumentali” di Ambra Moioli.

Il Biassono Gp scalda i motori e l’entusiasmo di Cesana

«Sono molto fiero di iniziare, insieme al mio staff, a presentare le prime novità dell’edizione 2022 del Biassono GP, che si può ormai davvero considerare un patrimonio indiscutibile dei biassonesi – ha commentato entusiasta il vicesindaco e assessore allo Sport, Donato Cesana -. L’unica promessa che faccio è che ce la stiamo mettendo tutta per innovare e ripartire dopo anni difficili», ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook.

I dettagli saranno svelati man mano che ci si avvicina alla data di inizio della quattro giorni di festa. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook Biassonogp e anche sulla nuova pagina Instagram.

Il Biassono Gp scalda i motori e il premio Arboreto

A chiudere la kermesse, domenica 11 settembre, ci sarà il concerto dei Rumatera, a partire dalle 22, mentre i Rise above dead saranno in scena alle 21.30 il 9 settembre, subito dopo l’inaugurazione ufficiale del Biassono GP 2022.

Rai Radio 2 sarà il media partner ufficiale dell’evento, mentre nel tir ospitality farà da set televisivo per le dirette tv con Franco Bobbiese. Tra gli ospiti in programma anche Ermanno, il fratello di Michele Alboreto, a cui è dedicato il premio che sarà consegnato l’8 settembre alle 21.30.