Monza firma tre nuovi patti di collaborazione: dalla cura delle persone in difficoltà al decoro nei quartieri

Si prenderanno cura delle persone in difficoltà e contribuiranno a mantenere il decoro nei quartieri i volontari che hanno firmato con il Comune di Monza tre nuovi patti di collaborazione.

Monza firma tre nuovi patti di collaborazione: due gruppi al fianco delle associaizoni allo Spazio 37

Con il primo accordo due diversi gruppi affiancheranno allo Spazio 37 di via Borgazzi le associazioni della rete Monza.con che accolgono le persone senza dimora: i cittadini si occuperanno, in particolare, del servizio di cambio abiti e della lavanderia.

Monza firma tre nuovi patti di collaborazione: le tematiche ambientali

I rappresentanti della “via della felicità” proseguiranno con modalità differenti l’attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, di pulizia di alcune aree e di segnalazione di problemi nell’esposizione e nella raccolta dei rifiuti. La San Vincenzo continuerà il suo impegno nell’area verde di via della Fortuna in cui ha ricavato gli orti per le famiglie con difficoltà economica: nei prossimi tre anni piantumerà alcuni alberi, organizzerà un corso di formazione sulla biodiversità oltre a laboratori e momenti conviviali aperti a tutti in cui saranno consumate le verdure raccolte.

Monza firma tre nuovi patti di collaborazione: rinnovata l’intesa con i cittadini nei centri diurni disabili e ai Giardini reali

L’amministrazione ha, inoltre, rinnovato per tre anni le intese con i cittadini che affiancano gli educatori nei centri diurni per disabili di via Gallarana e di via Silva e per un anno quella con i Park Angel che sensibilizzano gli utenti nei giardini reali sul corretto comportamento da tenere per rispettare gli animali e la vegetazione.

Monza firma tre nuovi patti di collaborazione, sono 34 in tutto

Con le nuove firme salgono a 34 i patti di collaborazione che, tra promotori e beneficiari, coinvolgono quasi 3.000 persone: «Queste iniziative – afferma l’assessora alla partecipazione Andreina Fumagalli – rendono più efficaci gli sforzi di cittadinanza attiva di tanti monzesi e confermano la tendenza virtuosa che c’è in città».