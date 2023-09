Monza, #FioritureinReggia: il podio del contest, vince la foto del turismo sostenibile

È Monica Patuzzi (@monika.h6oo) la vincitrice del contest fotografico su Instagram. #FioritureinReggia attivo dal 22 aprile al 25 giugno 2023. Ha vinto con una bellissima immagine di un campo fiorito del parco in cui spunta, tra un giallo acceso dei fiori, la ruota di una biciletta: simbolo di turismo sostenibile e di amore verso l’ambiente. In premio riceverà 5 biglietti per la visita alla Villa Reale e un volume della Reggia di Monza.

La foto di Alessandra Pattarini (account @ale.pattarini)

Il contest su Instagram della Villa Reale, lo scatto di Alessandra Pattarini

Al secondo posto, la giuria ha classificato Alessandra Pattarini (account @ale.pattarini) con un scatto che ferma nel tempo un dettaglio naturale. Sarà premiata con 3 biglietti per la visita alla Villa Reale e un volume della Reggia di Monza. Terzo posto per Stefania Noli (@fantastefania) per lei 2 biglietti per la visita alla Villa Reale e un volume della Reggia di Monza.

La foto del terzo classificato Stefania Noli (@fantastefania)

Il contest, che si svolge oramai ogni anno, è dedicato alle essenze floreali del Parco e dei Giardini Reali con lo scopo di valorizzare e promuovere il risveglio della natura e della Primavera diffondendo la conoscenza delle essenze botaniche.