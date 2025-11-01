Monza: fermato con 10 chili di cocaina nascosti nel bagagliaio, arrestato

Viaggiava a bassa velocità, continuando a guardarsi intorno. E quando la polizia di Stato l’ha fermato per un controllo ha tentato anche una fuga a piedi abbandonando l’auto col motore acceso. Una verifica da parte degli agenti ha portato l’uomo, un cittadino albanese di 27 anni, nel carcere di Monza, in arresto con l’accusa di detenzione di droga.

Monza: fermato con 10 chili di cocaina nascosti nel bagagliaio, anche precedenti per furti e ricettazione

In auto infatti aveva oltre 10 chili di cocaina suddivisi in nove panetti nascosti in una vano ricavato artigianalmente nel bagagliaio. Decisivo agli occhi dei poliziotti il taglio non uniforme della tappezzeria. È successo mercoledì 29 ottobre in via Duse, alle spalle di Sobborghi.

La banca dati delle forze di polizia ha permesso rapidamente di accertare che la sua auto era intestata a una cittadina italiana residente a Siracusa, verosimilmente una prestanome, e colpita da diversi provvedimenti amministrativi. Raggiunto dopo la breve fuga e identificato, a suo carico sono emersi diversi precedenti in particolare per furti e ricettazione.