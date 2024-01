Monza: ecco il logo del 95esimo anniversario degli alpini

La sezione di Monza dell’Associazione nazionale alpini si prepara a un anno speciale: il 2024 è quello in cui ricorre il 95esimo anniversario di fondazione che ha come momento centrale il 6 aprile, quando in città sarà celebrata la Giornata regionale per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini. Un anno speciale che le penne nere hanno voluto anche identificare con un logo che troverà spazio su qualsiasi pubblicazione nel corso dell’anno da ogni gruppo.

Monza: 95esimo degli alpini, gli studenti premiati

“Questo logo è stato scelto dai capigruppo delle sezione di Monza tra una serie di proposte realizzate dagli studenti del liceo artistico Gandhi di Besana in Brianza” sottolinea l’Ana cittadina: gli autori saranno premiati tra un paio di mesi in occasione dell’assemblea annuale della sezione di Monza che si terrà domenica 3 marzo alla sala Picasso di Binario 7 a Monza. “All’interno di un cerchio tricolore si riconoscono il campanile e la facciata del Duomo di Monza, mixati sapientemente con i pendii delle montagne”.