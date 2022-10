Monza e Vimercate: palestre delle scuole superiori per lo sport di base

Le palestre degli istituti superiori di Monza e Brianza apriranno le porte alle società sportive di base. A Monza i giovani atleti potranno allenarsi il pomeriggio e in serata nell’impianto del Ferrari di via Montegrappa e del Carlo Porta di via Della Guerrina, già utilizzato in passato. Gli studenti dell’Olivetti e del Nanni Valentini, invece, continueranno a spostarsi per effettuare educazione fisica, rispettivamente, al Nei e alla Forti e Liberi.

Monza: accordo Comune e Provincia esteso anche a Mosè Bianchi, Frisi e Hensemberger

Lo scambio è codificato dall’accordo firmato dal Comune e dalla Provincia che nelle prossime settimane dovrebbe essere esteso alle strutture del centro scolastico formato dal Mosè Bianchi, dal Frisi e dall’Hensemberger che, finora, non hanno mai accolto le associazioni del territorio.

«La convenzione – afferma il sindaco di Monza Paolo Pilotto – consente di aumentare la disponibilità degli spazi sportivi a disposizione delle società monzesi: ogni giorno le palestre scolastiche rimarranno aperte dalle tre alle cinque ore» dopo la conclusione delle lezioni.

Monza: per accogliere un maggior numero di richieste delle società sportive

Il provvedimento dovrebbe consentire a piazza Trento e Trieste di accogliere un maggior numero di richieste provenienti dalle associazioni sportive di base che da anni reclamano nuovi spazi in cui organizzare le loro attività.

La collaborazione tra i due enti potrebbe sfociare nella realizzazione di una nuova palestra nella ex Cgs di via Marsala che da inizio settembre ospita la succursale del biennio del liceo Porta a cui, tra qualche mese, si aggiungeranno i corsi musicali del classico Zucchi.

«Stiamo ragionando insieme – spiega il primo cittadino – sulla possibilità di avviare il progetto».

Monza: la palestra del Mapelli alla Pro Victoria fino al 2026 in cambio di manutenzione straordinaria

Via Grigna, intanto, concederà gratuitamente fino al 30 settembre 2026 la palestra dell’Achille Mapelli alla Pro Victoria in cambio di alcuni interventi di manutenzione straordinaria: la società, che ha già usufruito degli spazi la passata stagione scolastica, dovrà rifare la pavimentazione, sostituire 12 porte danneggiate e tinteggiare le pareti. L’importo dei lavori dovrebbe rasentare i 9.000 euro: le opere, si legge nel provvedimento adottato dall’ente, incrementeranno il valore dell’immobile e permetteranno agli alunni di avere a disposizione spazi adeguati in cui svolgere le loro attività. La società, come previsto dall’intesa, dovrà rimuovere la superficie da gioco, rinforzare la soletta, posare una nuova pavimentazione, tracciare i campi e applicare gli zoccolini entro sabato 8 ottobre.

Vimercate: la palestra dell’Omnicomprensivo

In Brianza mette tutti d’accordo l’intesa tra il Comune di Vimercate e la Provincia per la gestione della palestra dell’Omnicomprensivo che fino a giugno 2030 sarà a disposizione del Comune che anche in questo caso potrà concederla alle società sportive negli orari extrascolastici.

Suscitano, invece, qualche perplessità le modalità con cui l’uso del palazzetto sarà accordato alla Dipo: proprio per questo la variazione di bilancio che comprende i 150.000 euro che l’amministrazione spenderà per adeguare la struttura, illustrata mercoledì al consiglio comunale dal vicesindaco Mariasole Mascia, ha incassato 13 voti a favore e 3 astensioni.

Nell’impianto del centro scolastico, che dispone di una tribuna da cento posti, dopo l’omologazione da parte delle federazioni sportive potranno essere disputate partite di pallavolo e basket «di livello superiore» tra cui la C1 regionale.