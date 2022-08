Vimercate: il Comune gestirà la palestra dell’Omni, futura casa della Dipo Basket in Serie C?

La Dipo Basket Vimercate giocherà nella palestra dell’Omnicomprensivo? Non c’è ancora l’ufficialità ma degli elementi che lo rendono probabile ci sono già eccome. Nella giornata di mercoledì 24 agosto la giunta Cereda ha sottoscritto una convenzione di 8 anni con la Provincia di Monza e Brianza per gestire la struttura sportiva di via Adda. Questo obiettivo è stato fortemente voluto da parte di Mariasole Mascia vicesindaco della città di Vimercate con delega allo sport per proseguire nell’azione di riqualificazione degli impianti sportivi del territorio, per ampliare l’offerta di servizi in città e consentire alle associazioni vimercatesi di partecipare ai campionati di categoria superiore. Proprio ora che la Dipo ha una squadra maschile e una femminile promosse in Serie C e tra i confini comunali non esiste un altro palazzetto omologato per disputare questo genere di campionati.

Vimercate: il Comune gestirà la palestra e la soddisfazione di Mascia

L’assessore allo Sport Mariasole Mascia

“Sono molto felice. Questo intervento ci consentirà di dotare rapidamente la città di una palestra in più, adatta anche allo svolgimento delle partite di serie C e con un regime prioritario e agevolato per l’utilizzo delle associazioni Vimercatesi. Sappiamo che l’esigenza di strutture sportive è forte e per questo, mentre proseguiamo la progettazione di Via degli Atleti che richiederà del tempo non abbiamo voluto attendere e ci siamo attivati con l’ufficio tecnico, che ringrazio, per dare ai cittadini anche delle risposte immediate e concrete– ha affermato il vicesindaco -. Ci siamo quindi rivolti alla Provincia di Monza proponendo un accordo per riqualificare e valorizzare la struttura già esistente e abbiamo trovato un clima di grande collaborazione. In tempi rapidissimi abbiamo concluso l’accordo e ora a noi spettano i prossimi passi per poter rendere utilizzabile già da questo autunno la palestra, che gestiremo con l’aiuto prezioso anche delle stesse associazioni. Un gran bel risultato, frutto della collaborazione tra Comune e Provincia e dell’impegno di tutti”.

Vimercate: il Comune gestirà la palestra e i lavori di omologazione

La palestra, con al suo interno una tribuna di 100 posti, sarà nelle prossime settimane oggetto di lavori di omologazione i cui costi, come da accordi con la Provincia di Monza e Brianza, saranno a carico del Comune di Vimercate. La cifra che il Comune stanzierà, frutto della valutazione tecnico/economica da parte degli uffici comuni è di 148mila euro. Sempre nella convenzione viene stabilito il periodo di affidamento che andrà dal 12 settembre 2022 fino all’ 8 giugno 2030, indicativamente quindi con la conclusione dell’anno scolastico 2029/2030. L’impianto sportivo e le attrezzature presenti saranno utilizzati dalle associazioni sportive vimercatesi, in orario extrascolastico, pomeridiano e serale, dal lunedì al sabato, per allenamento, gare e incontri di campionato. La tariffa applicata per l’utilizzo degli spazi (pari al 50% della tariffa deliberata dal Comune di Vimercate per l’utilizzo delle proprie strutture per attività sportiva over 14 anni) che le associazioni sportive verseranno al Comune di Vimercate saranno trasferite come contributo alla Provincia che le impegnerà per la compartecipazione alle spese sulle utenze e la manutenzione ordinaria del palazzetto per tutto il periodo di durata della convenzione.