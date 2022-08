Vimercate: la Dipo Basket non vede l’ora di giocare la Serie C all’Omnicomprensivo

C’è una certa soddisfazione per la Dipo Basket Vimercate ad aver appreso della convenzione tra Comune e Provincia per la gestione della palestra dell’Omnicomprensivo.

Vimercate: la Dipo Basket e la soddisfazione del pres Colombo

“Siamo sicuramente contenti di quanto ha fatto l’amministrazione sin qui e soprattutto l’assessore Mariasole Mascia – ha commentato il presidente della pallacanestro biancoverde Dario Colombo -, dopo 20 anni in cui ci siamo sentiti abbandonati dal Comune” Così la prima squadra maschile, anche se c’è ancora da formalizzare l’intesa tra Palazzo Trotti e la Dipo, potrà disputare le gare interne di Serie C senza uscire da Vimercate.

Vimercate: la Dipo Basket e la squadra femminile in via Chiesa

“In passato ci siamo spostati a Bernareggio e a Bellusco, ora credo che tra qualche mese quando saranno conclusi i lavori di manutenzione della struttura del Comune, i ragazzi potranno disputare le partite – ha proseguito Colombo -. Le prime gare casalinghe le affronteremo nel palazzetto di Bernareggio” Discorso diverso invece per la squadra di Serie C femminile, che potrà tranquillamente continuare ad allenarsi e competere per il proprio campionato nella palestra della scuola Da Vinci in via Chiesa, perché per questa categoria non sussiste nessun vincolo sulle dimensioni del campo da gioco.