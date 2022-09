Monza e l’Alzheimer: una miniserie tv (e molto altro) per sostenere La Meridiana

Un sms solidale, un documentario, musica, teatro e un pomeriggio aperto alla cittadinanza. Sono numerose le iniziative di sensibilizzazione e di promozione culturale promosse dalla cooperativa La Meridiana in occasione della XXIX Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Nei prossimi giorni le reti televisive Sky, Mediaset e La 7 (oltre a Discovery e Telelombardia) lanceranno uno sms solidale a favore del Paese Ritrovato, il villaggio inaugurato quattro anni fa che ospita persone affette da Alzheimer. Il numero da comporre è il 45582. In particolare, Sky manderà in onda lo spot dal 12 al 26 settembre mentre Mediaset lo diffonderà dal 18 al 24 settembre. La 7, invece, partirà il 18 settembre per concludere il proprio lancio il primo ottobre.

Il Paese ritrovato di La Meridiana a Monza: la miniserie sulla Rai

Un altro appuntamento televisivo, ma questa volta su Rai Premium in seconda serata, sarà il docureality “Il paese ritrovato, la memoria delle emozioni”, una mini serie in due puntate (il 21 e il 28 settembre) realizzata dalla Casa di Produzione Libero in collaborazione con la Meridiana. Gli autori raccontano le storie dei residenti e dei loro familiari, uno spaccato inedito ed esclusivo della vita a contatto con la malattia e, da due anni a questa parte, anche della pandemia. Un’occasione per conoscere la realtà dell’Alzheimer ma anche per riflettere su tematiche diverse che riguardano un po’ tutti.

La Meridiana e il Paese ritrovato

Mercoledì 21 settembre alle 21 al teatro Binario 7 andrà in scena lo spettacolo “Le parole perse” della regista Giovanna Belloni. Una storia di coppia “sconvolta” dall’arrivo di un’anziana signora che, nelle difficoltà di esprimersi e di riavvolgere il filo della sua memoria, aiuterà i due protagonisti a tornare a comunicare. “Questo testo l’ho scritto sulla base delle mie esperienze personali -ha confidato la regista- è un’opera di intrattenimento e di sensibilizzazione per far capire che, anche in determinate situazioni, si può continuare a fare parte della famiglia e della società perché l’anima e le emozioni rimangono”.

Coop La Meridiana: in piazza e in concerto

E sempre il 21 settembre Meridiana sarà in piazza San Pietro Martire dalle 15 alle 18.30 per incontrare i cittadini ed aiutarli a comprendere meglio le demenze e l’Alzheimer. Cinque professionisti saranno a disposizione delle persone per rispondere gratuitamente ad ogni domanda. Previsti anche un momento di lettura in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano di Monza e momenti di testimonianza da parte di chi si prende cura di malati di Alzheimer.

Oltre che sulle demenze Meridiana punta il suo focus sulla Sla. Per sostenere il progetto SLAncio, che assiste persone con patologie neurologiche complesse, scende in campo l’artista monzese Andy, cofondatore dei Bluvertigo. Andy sarà protagonista sabato 17 settembre alle 21 del concerto dei Mindfields, la tribute band ufficiale dei Toto, al teatro Giuditta Pasta di Saronno.