Monza: due supermercati al posto dell’ex Fiera, rivoluzione viabilistica nella zona

Due supermercati prenderanno il posto dei padiglioni della ex Fiera di Monza: la giunta ha dato via libera al piano di attuazione presentato nel 2021 dall’Immobiliare di Monza srl che nel 2020 ha acquistato per 5.010.000 euro l’area messa all’asta dal Comune.

Monza: due supermercati al posto dell’ex Fiera, il progetto

Sul comparto di 20.059 metri quadri che si estende tra i viali Stucchi, Sicilia ed Ercolano sorgeranno due strutture con superfici di vendita da 1.100 e 1.400 metri quadri e le insegne di differenti catene tra cui la Lidl: ai parcheggi riservati ai clienti il privato aggiungerà una striscia di stalli a uso pubblico a disposizione degli spettatori che seguiranno gli eventi sportivi in programma all’U-Power Stadium e che già da tempo sono abituati a posteggiare all’ex Fiera.

Monza: due supermercati al posto dell’ex Fiera, le opere di compensazione

L’elenco delle opere di compensazione a favore del municipio che l’Immobiliare di Monza dovrà effettuare comprende l’ampliamento delle aree verdi e alcuni interventi di razionalizzazione della viabilità attorno all’area: riqualificherà, tra l’altro, la porzione di via Ercolano che confina con il lato est del comparto che verrà collegata con viale Sicilia tramite due corsie a senso unico e un marciapiede di larghezza variabile tra 1,50 e 2,50 metri.

Monza: due supermercati al posto dell’ex Fiera, nascono e rinascono rotatorie

A sud del lotto, all’incrocio tra i due tronconi della via Ercolano, sarà creata una rotatoria dal diametro di 28 metri e un anello centrale del diametro complessivo di 12,40 metri parzialmente sormontabile per una fascia di 2 metri: un’altra corsia, confinante con quelle che saranno realizzate, sarà percorsa per accedere al parcheggio e ai supermercati. Sarà, inoltre, rimodellata la rotonda tra i viali Stucchi e Sicilia, che avrà un diametro di 74 metri, attraverso la eliminazione della corsia preferenziale d’ingresso diretto. L’operatore, infine, finanzierà la progettazione di una passerella ciclopedonale aerea che attraverserà viale Sicilia.

Monza: due supermercati al posto dell’ex Fiera, l’assessore

«Questo piano attuativo – afferma l’assessore all’urbanistica Marco Lamperti – consentirà di attuare importanti interventi sulla viabilità della zona, cruciale per l’area est della città: la riqualificazione dell’area da tempo inutilizzata o sfruttata per affrontare necessità specifiche garantirà anche l’allestimento di parcheggi per gli eventi sportivi».

Monza: due supermercati al posto dell’ex Fiera, dalla Mia al centro tamponi

L’area ex Fiera fino al 2011 ha ospitato la Mostra Internazionale dell’Arredamento, la manifestazione che negli anni Cinquanta e Sessanta, quando ancora si svolgeva nelle sale della Villa Reale, era una importante vetrina nazionale per mobilifici, artigiani e designer brianzoli frequentata da ministri e da importanti operatori del settore.

Nell’ultimo decennio il terreno ha richiamato solo eventi sporadici, spettacoli e circhi e durante l’emergenza sanitaria è stato trasformato in un centro tamponi a cielo aperto in cui venivano effettuati i test che accertavano la positività o meno al covid-19.