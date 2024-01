“Monza, Why Not?”, il 23 gennaio l’international meeting della Fiera di Monza in Provincia

Quattro tavoli tematici per “Monza, Why Not?”, l‘international meeting della Fiera di Monza e Brianza, evento B2b giunto alla sua 11esima edizione. Sarà ospitato martedì 23 gennaio dalla Provincia di Monza e Brianza (ente che insieme al Comune di Monza ha concesso il suo patrocinio all’evento) e vedrà la presenza di importanti figure istituzionali, del mondo produttivo e della consulenza. L’iniziativa ha l’obiettivo di diventare punto di riferimento e di riflessione esclusivo, per la Brianza, nel campo dell’internazionalizzazione delle imprese.

L’evento sarà ospitato nell’auditorium “Egidio Ghezzi” di Monza, in via Grigna, a partire dalle 9. Tra gli ospiti che porteranno i loro saluti il presidente della Provincia, Luca Santambrogio, il sindaco della città di Monza, Paolo Pilotto e il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani.

“Monza, Why Not?”, quattro tavoli tematici per l’international meeting

Tra i temi in discussione l’outlook internazionale e best practice, con la testimonianza diretta di protagonisti di successo del mondo economico e produttivo, fino ad arrivare alla formazione e alla finanza agevolata. A moderare l’evento il direttore del Cittadino di Monza e Brianza, Cristiano Puglisi. “Monza, Why Not?” è sostenuto da una rete di imprese e un ente fieristico di successo, al quale negli anni è stato riconosciuto il patrocinio di istituzioni e dalle principali associazioni di categoria. Iscrizioni e informazioni attraverso il sito dedicato https://monzawhynot.it.

“Monza, Why Not?”, il presidente della Fiera di Monza Ascrizzi: “Creare dialogo una sfida necessaria”

“In uno scenario internazionale delicato e difficile, come quello che stiamo sperimentando negli ultimi tempi – spiega il presidente della Fiera di Monza, Vincenzo Ascrizzi – creare situazioni di dialogo e di incontro, volte al potenziamento e alla valorizzazione delle opportunità concesse all’essere umano dalla cosiddetta diplomazia economica, è una sfida impegnativa ma, allo stesso tempo, quasi necessaria. Dalla nostra parte abbiamo il vantaggio di vivere in un territorio, quello brianteo, che ha pochi rivali in Europa nella capacità di fare impresa, di innovare e di cavalcare anche i contesti di cambiamento più complessi. La presenza di imprenditori e professionisti che hanno saputo costruire ponti ai più alti livelli è, per la nostra organizzazione, un onore e un privilegio ma anche uno dei punti forti di una manifestazione che mira, sempre di più, a divenire un punto di riferimento consolidato nel campo dell’internazionalizzazione delle imprese. Lo scambio di idee, progetti e visioni, tutte cose che non mancano ai nostri imprenditori, è un valore profondo”.

“Oltre alle occasioni di networking con realtà internazionali – prosegue Ascrizzi – l’ulteriore punto qualificante di questa nuova edizione è anche il dialogo tra Nord e Sud: abbiamo voluto portare davanti a un parterre imprenditoriale di sicuro spessore del nostro territorio esperienze eccellenti da altre aree del Paese. Si tratta di realtà che stanno crescendo e che hanno voglia di farsi conoscere, offrendo opportunità di instaurare un dialogo proficuo, estendendo i propri orizzonti”.

“Monza, Why Not?”, gli interventi e il tavolo imprese

All’interno della Sala Meeting sarà allestito uno spazio espositivo e nell’ambito della manifestazione saranno premiate alcune realtà del mondo imprenditoriale e associativo che si sono distinte per l’innovazione e la qualità dei prodotti o dei servizi. Previsti gli interventi di Simone Facchinetti – Avvocato d’affari e internazionale, rappresentante ufficiale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, autore del libro “Strategie e Modelli di Export. Manuale pratico per conquistare nuovi mercati”. Si volgerà un tavolo imprese con Roberto Coppola – Event manager, Matteo Marinelli (MIND), Roberto Marrazzo (Agroenergia), Andrea Tagliabue (TABU), Mario Maratea (Gargano Sapori), Fabrizio Nicolosi (Italian Supermarkets), Virna Soncin (APPAFRE), Rocco Milano (FIAS), Massimo Cicognani (2G Nanotech).

A proposito di formazione interverrà Concetto Parisi (Fondo Conoscenza) e per parlare di Finanza agevolata Enrico Viganò (Europartner Service). Chiusura dei lavori prevista per le 13.