Monza, divieti di sosta e orari: dal 2 gennaio novità per la pulizia strade in 35 vie

Pulizia delle strade: dal 2 gennaio, a Monza, novità per 35 vie della città. Il Comune, attraverso un’ordinanza del settore Viabilità, ha inteso rispondere: “alle numerose segnalazioni arrivate dalla cittadinanza”. In particolare, prevista la cancellazione del divieto di sosta o il cambio di fascia oraria in strade: “particolarmente frequentate” di 8 dei 10 quartieri della città: Libertà; Centro – San Gerardo; San Biagio – Cazzaniga; San Carlo – San Giuseppe; Triante; San Rocco; Cederna – Cantalupo e Regina Pacis – San Donato. “Per alcune strade o tratti di strade, il divieto è stato eliminato, mentre in altri casi sono state apportate modifiche al giorno o all’orario di pulizia oppure agli orari di pulizia di alcune aree di parcheggio” spiegano dal Comune.

Pulizia strade a Monza: le novità sulla cartellonistica e su una mappa aggiornata

Per accertarsi dei divieti, occorre fare riferimento alla cartellonistica stradale, che viene aggiornata con le variazioni di giorno e orario da parte dei tecnici di Impresa Sangalli. È possibile anche consultare la mappa aggiornata dei divieti a questo link.

Il servizio di spazzamento stradale che ha visto l’introduzione graduale in tutti i quartieri di una serie di novità, prevede l’utilizzo di agevolatori o soffiatori: “nelle vie più ampie, dove è possibile pulire anche sotto le auto parcheggiate”, mentre: “ha fino ad ora mantenuto divieti un giorno alla settimana nelle fasce orarie 6-9 o 9-12 nelle strade più strette o in quelle che, per conformazione, necessitano di essere pulite senza la presenza di veicoli in sosta ai lati”. Anche con l’introduzione della nuova ordinanza: “il servizio resta in sperimentazione fino al 31 marzo 2024, e potrà quindi essere ulteriormente perfezionato”.

Pulizia strade a Monza, sperimentazione fino a marzo

“La leale collaborazione tra amministrazione e impresa appaltatrice – dichiara l’Assessore alla Viabilità Giada Turato – è fondamentale per conservare quella flessibilità operativa che consente di ristabilire caso per caso, rispetto a servizi così essenziali per la città, un corretto bilanciamento tra bisogni dei cittadini ed esigenze di pulizia e decoro delle strade”.

“Il senso di una sperimentazione – afferma il Sindaco Paolo Pilotto – è anche quello di poterla perfezionare e meglio adattare alle esigenze dei cittadini. Questo è esattamente ciò a cui puntiamo con le novità introdotte dall’ultima ordinanza di dicembre, migliorando il nuovo servizio di spazzamento anche grazie alle segnalazioni di chi vive nei quartieri e ne conosce a fondo le dinamiche e necessità. Il fine è sempre lo stesso: da un lato garantire la pulizia della città, che è un elemento molto importante per la salute di tutti, dall’altro cercare di rendere sopportabili i sacrifici che tutti dobbiamo fare per garantire la pulizia della città”.