Monza di befana in befana: motociclisti, Enpa, pompieri e non solo

La tradizione si rispetta e si rinnova: anche quest’anno ci sarà Befana e Befana. Intanto quella benefica del motociclista: promossa dal Moto Club Monza “Oscar Clemencigh” e arrivata in questo 2024 alla sua 31esima edizione, porterà doni ai bimbi del Mamma Rita e di Cascina Cantalupo.

Monza di befana in befana: i motociclisti del Clemencigh

Per i centauri il ritrovo è fissato sabato 6 gennaio a partire dalle 8.30 in piazza Trento e Trieste: dopo la benedizione, a cura dell’arciprete del duomo di Monza Silvano Provasi, prenderà il via la sfilata – festosa e colorata – per le vie della città, con le due tappe per la consegna dei regali raccolti presso i due istituti.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, al teatro Binario 7 arriverà un’altra Befana solidale: quella del Cral del Comune di Monza che, con il sostegno dell’amministrazione comunale, ha organizzato momenti per l’intrattenimento dei più piccoli. Ci saranno allora le magie del Mago Lele e lo spettacolo musicale dei burattini Ca’ Burat.

Monza di befana in befana: dai pompieri all’Enpa

Non solo, però: per evitare che «la Befana con le caramelle e tante favole non si perda sopra i tetti, sarà aiutata – anticipano gli organizzatori – dai mitici pompieri». La Befana del cane e del gatto di Enpa Monza e Brianza inizierà a farsi vedere per il centro di Monza già dal 5 gennaio e resterà in giro anche tutto il giorno successivo. I volontari della onlus saranno presenti allo stand di piazza Roma (dove sarà possibile sostenere le attività di Enpa acquistando i prodotti e gli oggetti in esposizione) per entrambe le giornate dalle 9.30 alle 18.30. Con loro, oltre ovviamente a un paio di Befane munite di scope e caramelle, anche una rappresentanza dei cani ospitati al rifugio di via San Damiano e in cerca di famiglia. Il 6 gennaio sarà allestito in piazza anche un gazebo illustrativo del progetto “Famiglia a distanza”.

Monza di befana in befana: laboratori ai Musei

Anche i musei civici di via Teodolinda organizzano due laboratori a tema: alle 15.30 di giovedì 4 gennaio prenderà il via “Piccoli designer: la casa della Befana”, mentre venerdì 5 sarà la volta di “Quanti sono i re magi?”. Info, costi e prenotazioni su museicivicimonza.it.