Monza, decine di curiosi per i vigili del fuoco che si calano nel Lambro: ecco perché

È stata una pausa pranzo decisamente diversa quella a cui hanno assistito i tanti curiosi che verso le 13.30 di martedì 14 febbraio hanno visto arrivare un mezzo dei Vigili del fuoco in via Bergamo, a Monza. La squadra si è fermata proprio sopra il ponte. Immediatamente anche gli agenti della Polizia locale, arrivati in contemporanea, hanno transennato la zona intorno al parapetto del ponte che si affaccia sul Lambro, in questo periodo quasi in secca. Due uomini dei Vigili del fuoco si sono calati nel letto del fiume alla ricerca non di un animale da soccorrere o di una persona caduta nel fiume, ma di una borsa.

Monza: a una donna è scivolata la borsa nel fiume quasi in secca

Ad allertare i soccorsi è stata una giovane donna a cui è scivolata la borsa dentro il Lambro. Un’operazione non semplicissima dal momento che proprio nel punto in cui la borsa della signora è caduta in acqua, il fiume si ingrossa un poco, accelerando il corso. Una scena che ha catturato la curiosità dei tantissimi passanti che si sono fermati a ridosso del parapetto per seguire, in diretta la scena del recupero della borsa ma soprattutto del portafogli con dentro i documenti della donna.