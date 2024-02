Monza: con l’auto contro il new jersey in Valassina, soccorso un 77enne

Vigili del fuoco lungo la Valassina nella mattinata di lunedì 26 febbraio per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura in direzione Sud, nel tratto Lissone Centro viale Elvezia. L’auto, per cause al vaglio della Polizia stradale, è finita contro il new jersey centrale.

Monza, i vigili del fuoco in Valassina dopo l’incidente stradale

Sul posto per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono giunte l’autopompa dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma da Lissone. Un uomo di 77 anni è stato soccorso e trasportato in codice verde presso il pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.