Verano Brianza, un incidente provoca lunghe code sulla statale 36 Milano-Lecco

Due autovetture sono state coinvolte in un incidente stradale sabato 24 febbraio, in serata, sulla statale 36 Milano-Lecco, nel tratto in direzione nord all’altezza del territorio di Verano Brianza. A causa del crash, una delle due automobili si è ribaltata, per fortuna senza conseguenze gravi per chi la occupava.

Incidente: sul posto polizia stradale e vigili del fuoco

La scena del sinistro

A pagare dazio è stata soprattutto la circolazione veicolare, con la formazione di lunghe code e l’obbligo di uscita proprio a Verano Brianza. Sul posto, per i soccorsi ed i rilievi del caso, si sono portati la polizia stradale di Monza, i vigili del fuoco di Seregno, con un’autopompa ed un carro fiamma, due ambulanze ed un’automedica.

Incidente: due persone sono state trasportate in ospedale

I soccorsi sul posto

Alla fine, due persone sono state trasportate in ospedale, una a Carate Brianza in codice verde ed una al San Gerardo di Monza in codice giallo.