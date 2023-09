Monza: Brianza per il Cuore Run 2023 per le cure dei bambini

Torna domenica 24 settembre con partenza nel Parco di Monza, dalla Cascina San Fedele, la “Brianza per il Cuore Run”, la corsa non competitiva organizzata da Brianza per il Cuore onlus in collaborazione con Monza Marathon Team.

Brianza per il Cuore Run al Parco: i percorsi e i servizi

Sarà possibile scegliere tra due percorsi: 10 chilometri o 5 chilometri. L’iniziativa cade in concomitanza con la Giornata mondiale del Cuore. L’appuntamento è alle 8 per la consegna di maglie e pettorali. Alle 8.30 si terrà una sessione di risveglio muscolare con il coreografo Sebax. Il primo via sarà dato alle 9. A partire saranno gli iscritti alla distanza più lunga. Mezz’ora dopo si metteranno in moto coloro che si cimenteranno sui 5 chilometri.

Alle 11.30 sono in programma le premiazioni e subito dopo avverrà l’estrazione della lotteria. A contorno sarà allestito dalle 8.30 alle 12.30 un punto per lo screening cardiovascolare, mentre alle 11, alle 12.30 e alle 14.30 si terranno corsi di disostruzione pediatrica (prenotazioni allo 039.23.33.487).

Brianza per il Cuore Run pensa ai bambini

La manifestazione di quest’anno è stata pensata “Per il cuore del bambino” e sosterrà la diagnosi e la cura dei piccoli cardiopatici all’ospedale San Gerardo. Ai bambini sono dedicate molte iniziative in programma nell’area bimbi che aprirà alle 10. Tra queste tanti giochi educativi per imparare un salutare stile di vita e l’importanza del proprio “cuoricino”, un coinvolgente intrattenimento musicale, la possibilità di disegnare il proprio cuore insieme agli artisti di Streetartpiu.

Inoltre, i più piccoli potranno conoscere “l’ospedale dei pupazzi“, un percorso di approccio sereno all’esperienza di visite ed esami. Iscrizioni alla corsa online su www.endu.net o nei punti vendita Carnelli e Affari & Sport.