Monza: benedizione dell’organo di Triante e fiaccolata con i fedeli ortodossi, Delpini apre la Settimana di preghiera

Giornata monzese giovedì 18 gennaio per l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. La guida della Chiesa ambrosiana ha presenziato a due momenti in città. Alle 18.15 ha presieduto la messa nella parrocchia Sacro Cuore, a Triante. Qui ha benedetto il grande organo allestito in chiesa, svelato per la prima volta alla comunità, liberato dalle impalcature che lo ricoprivano da anni. Un momento lungamente atteso dai parrocchiani e dall’intero quartiere che aspettano da oltre sei anni di sentire cantare il nuovo organo.

Si tratta di un’opera imponente con 2.035 canne, realizzato dall’organaro Silvio Zambetti, progettato dall’architetto Giancarlo Marzorati e voluto per primo dall’ex parroco don Felice Radice. L’organo, che è stato collocato alla sinistra dell’altare, davanti all’ingresso della sacrestia, non potrà ancora essere utilizzato. Si dovrà attendere ancora un po’ di tempo prima di poterlo sentire.

Dopo la messa con la comunità di Triante e la benedizione del grande organo, monsignor Delpini si è spostato verso la chiesa ortodossa rumena di Tutti i santi, in via Guarenti. Da qui è partita la fiaccolata a cui hanno preso parte non solo i fedeli ortodossi ma anche le parrocchie del decanato e la comunità copta. Un evento comunitario ed ecumenico, che ha segnato l’avvio ufficiale della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si celebra in tutto il mondo fino al 25 gennaio.

La processione, suggestiva e partecipata, è terminata in duomo con la preghiera ecumenica e le riflessioni dell’arcivescovo di Milano e di padre Pompilio Nacu, referente della comunità ortodossa rumena di Monza.

Settimana di preghiera: venerdì sera incontro a Arcore, il 23 gennaio con la comunità valdese a Cantù

Sono previsti poi altri due appuntamenti per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani nelle comunità parrocchiali della zona quinta di Monza. Venerdì 19 gennaio, alle 20.45, nella chiesa Maria nascente di Bernate di Arcore l’incontro di preghiera, poi la celebrazione ecumenica della Parola con la comunità valdese è prevista per il 23 gennaio nella basilica San Vincenzo a Galliano di Cantù.