Monza: Banco BPM a sostegno del progetto Tracce, assegno simbolico al liceo Valentini

Assegno simbolico del Banco BPM a sostegno del progetto Tracce, del liceo artistico statale Nanni Valentini di Monza, che si inserisce nell’ambito del Festival del Parco di Monza 2024. La consegna è avvenuta giovedì 6 giugno in mattinata all’istituto di via Boccaccio. Presente il capo area di Monza di Banco BPM, Mario Piffarerio, che ha consegnato l’assegno simbolico alla dirigente scolastica della

scuola, Elisabetta Biraghi.

Monza: Banco BPM sostiene Tracce, anche il liceo Zucchi e l’istituto Mapelli coinvolti

Il filo conduttore del progetto, si legge in una nota: “è da individuare nella pratica artistica realizzata in ambito didattico e strettamente connessa con lo specifico luogo che ospita la sede dell’istituto, la Villa Reale e il suo Parco”. Partendo dall’osservazione del Parco e delle tracce, che il tempo e gli

elementi lasciano sulla natura circostante, prevista la realizzazione di un’istantanea artistica tramite

manufatti e installazioni che restituisca lo stato attuale del grande polmone di Monza. Tre le scuole del capoluogo brianzolo coinvolte: oltre al liceo artistico Nanni Valentini, capofila del progetto, anche il liceo classico Zucchi e l’istituto superiore Mapelli, in qualità di partner.

Monza: Banco BPM sostiene Tracce, nel 2018 ha avviato il Progetto Scuola

Banco BPM nel 2018 ha avviato Il Progetto Scuola nei territori di maggior presenza della Banca per

sostenere le scuole nei loro progetti didattici, nel rinnovo degli edifici o delle dotazioni tecnico –

didattiche o per rispondere a esigenze particolari e contingenti. “Siamo particolarmente orgogliosi del Progetto Scuola poiché ci consente di sostenere il tessuto sociale del territorio attraverso la scuola che è un’istituzione fondamentale – ha commentato Marco Aldeghi, Responsabile Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM – Fornire un aiuto concreto alle scuole significa infatti investire nei giovani e quindi nel nostro futuro. Banco BPM rimane in questo modo un punto di riferimento e di supporto per le Comunità in cui opera”.