Monza: AutAcademy recupera i giardini di via Manzoni, via libera al progetto

Quello del mosaico «è un messaggio», perché vuole trasmettere «l’idea della ricomposizione delle tessere che idealmente compongono la comunità del quartiere: il loro impiego, per tracciare i nuovi percorsi pedonali, sposa l’intenzione di cercare nuove strade con cui ridare vivibilità a questa zona centrale della città».

Monza: AutAcademy recupera i giardini di via Manzoni, l’annuncio del comitato Monza Mia

Lo spiega il comitato Monza Mia che, dopo il via libera dell’assessorato all’urbanistica del Comune di Monza, può finalmente annunciare il progetto che porterà alla riqualificazione dell’area verde racchiusa tra via Manzoni e via Campini: presto infatti sarà oggetto di un vero e proprio «restyling» ideato AutAcademy, impresa sociale che a Monza opera nell’ambito dell’inclusione lavorativa di giovani con autismo e che è specializzata proprio nella produzione e nella posa di mosaici, oltre che nella cura del verde.

Il progetto prevede “la sostituzione degli attuali camminamenti con altri caratterizzati dalle forme, originali e coloratissime, dei mosaici realizzati da ragazzi con autismo su disegni dell’artista e designer Stefano Rossetti con la supervisione della mosaicista Barbara Chiaruttini”, precisa il comitato in una nota stampa.

Monza: AutAcademy recupera i giardini di via Manzoni, «progetto che può essere replicato in altri spazi da riqualificare»

«L’incontro con AutAcademy è stato molto importante: abbiamo potuto mettere a fattor comune idee ed esperienze creando le giuste sinergie per raggiungere finalità capaci di sostenersi reciprocamente nell’interesse della collettività», ha commentato la presidente di Monza Mia Lucia Borrello, ringraziando l’amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata.

«Il progetto potrebbe essere replicato anche in altri spazi della città bisognosi di una riqualificazione non solo urbanistica, ma anche sociale»: a lungo infatti dell’area verde di via Campini e dei vicini giardini di via Gramsci si è parlato a causa delle (cattive) frequentazioni che tenevano tutti alla larga dall’isolato. Un passato che, dall’operazione “Icaro”, realizzata nel febbraio 2023 dalle forze dell’ordine, sembra ora definitivamente archiviato.