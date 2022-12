Monza: architetti al lavoro con BIM per l’autodromo del domani

In occasione delle celebrazioni del centenario dell’Autodromo, nella Sala Regione si è svolto nei giorni scorsi un convegno organizzato dall’Ordine Architetti PPC della Provincia di Monza e della Brianza con l’Autodromo Nazionale e la Scuola Volcano High di Lecco.

Un’idea, spiega la presidente dell’Ordine Michela Locati, «nata prima della scorsa estate, quella di condividere con Autodromo l’utilizzo dei loro edifici come caso studio per il master sul BIM che la scuola Volcano High di Lecco ha organizzato per i propri corsisti. Volevamo che fosse anche un’opportunità di informazione e formazione per i nostri iscritti».

Autodromo Monza Il convegno sul modello BIM Autodromo Monza Il convegno sul modello BIM Autodromo Monza Il convegno sul modello BIM Autodromo Monza Il convegno sul modello BIM

Monza: architetti al lavoro con BIM, di che cosa si tratta

BIM è l’acronimo di Building Information Modeling o modellizzazione delle informazioni di costruzione, ovvero un metodo per l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite l’aiuto di un software.

Nel BIM dell’autodromo tutti i dati degli edifici sono stati rilevati, raccolti, combinati e collegati digitalmente. In tal modo, spega la presidente: «La costruzione virtuale è ora visualizzabile anche come modello geometrico tridimensionale».

Monza: architetti al lavoro con BIM, “migliorare e efficientare le strutture dell’autodromo”

«Siamo felici di poter sviluppare in collaborazione con l’Ordine Architetti di Monza e Brianza un progetto che ha per noi una duplice valenza – dice Alessandra Zinno, direttore generale dell’Autodromo nazionale – Attraverso l’implementazione del modello BIM capiremo come migliorare ed efficientare le strutture dell’Autodromo, al tempo stesso siamo lieti di aver fatto leva sulla valorizzazione del talento degli studenti del MasterKeen BIM che hanno concretamente lavorato alla sua realizzazione. Nell’anno del nostro Centenario poniamo dunque le basi per progettare il futuro del Circuito perseguendo lo sviluppo sostenibile attraverso l’innovazione tecnologica e la visione dei giovani professionisti, la generazione di domani».

Monza: architetti al lavoro con BIM, progetto consegnato al direttore tecnico

L’evento si è svolto con il patrocinio e l’intervento della Provincia di Monza e della Brianza e della partecipata BrianzAcque che ha presentato la propria esperienza progettuale per le infrastrutture a rete.

«Questa è una di quelle occasioni che fortificano il senso di appartenenza, presenza e collaborazione e non può che essere motivo di orgoglio per chi vive e opera sul territorio» conclude Michela Locati che, al termine del convegno, insieme all’architetto Gian Andrea Basilico, che ha curato l’organizzazione dell’evento, e agli altri membri del Consiglio, ha consegnato il progetto BIM nelle mani di Umberto Andreoletti, direttore tecnico dell’autodromo.