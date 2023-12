Monza, approvata la riqualificazione del parchetto di via Monte Bisbino

È fatta. La riqualificazione del parchetto di via Monte Bisbino, quartiere Triante a Monza non è più un progetto ma realtà. A dare l’annuncio è una nota dell’assessore all’Ambiente, Giada Turato, che proprio nei giorni scorsi aveva ufficiosamente annunciato lo stanziamento dei fondi necessari ai lavori ai cittadini promotori dell’iniziativa: Demetrio Bezza, membro della consulta di quartiere, l’architetto Arianna Biffi che ha realizzato il progetto e l’ingegnere Marta Sarti che ha redatto il computo metrico estimativo. «L’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica è un primo passo fondamentale per consentire la migliore utilizzazione alla cittadinanza dei parchi e dei giardini pubblici -ha commentato Turato-, che anche attraverso le consulte di quartiere chiede a gran voce di poter avere giardini curati, sicuri e a misura di famiglia».

Amministrativa: approvate le riqualificazioni di altre due aree verdi

L’approvazione è avvenuta nella riunione di giunta dello scorso 28 dicembre, durante la quale è stata siglata la riqualificazione anche di altre due aree verdi: i giardini di via Piero della Francesca, quartiere San Donato, e di via Sant’Alessandro. Per quanto riguarda l’area di via Piero della Francesca è prevista la posa di erba sintetica per il campo da calcio e il rifacimento della pavimentazione sportiva del campo da basket. Inoltre verrà sostituita l’area giochi con la posa della pavimentazione antitrauma in sughero. Nel giardino di via Sant’Alessandro verrà realizzato un vialetto di accesso con pavimentazione autobloccante e drenante e un’area giochi con pavimentazione antitrauma. È prevista anche un’area cani recintata lungo il lato ovest dell’area e la piantumazione di otto alberi sul lato opposto del parco.

Amministrativa: l’intervento in via Monte Bisbino proposto dai cittadini

Il restyling di via Monte Bisbino è la risposta al progetto presentato dal team di cittadini direttamente all’amministrazione: il rifacimento della pavimentazione del campo da basket, pavimento antitrauma per l’area giochi e la realizzazione di un vialetto d’accesso pedonale in massello autobloccante drenante. «Si è scelto di utilizzare per i vialetti e le aree giochi pavimentazioni drenanti per contribuire alla deimpermeabilizzazione e ridurre così l’assorbimento di calore -ha spiegato l’assessore-. Si tratta di opere realizzate con materiali a elevato valore di sostenibilità ambientale».

Amministrativa: stanziati complessivamente 500mila euro

Per i tre interventi l’amministrazione ha stanziato 500.000 euro. I lavori dureranno circa 120 giorni. «L’impegno della giunta nel curare il verde pubblico è costante -ha concluso l’assessore Turato-, come confermato anche dalla recente approvazione del progetto sul parco di via Calatafimi».