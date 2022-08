Monza: ancora vandali al Campo comune Cederna, i volontari non ci stanno

Brutta sorpresa per i volontari del Campo comune Cederna, in via Luca della Robbia, a Monza. Ignoti vandali hanno fatto (di nuovo) visita all’area verde e coltivata, distruggendo alcuni arredi e i cancelli di ingresso all’orto.

Il tutto è successo domenica 28 agosto in pieno pomeriggio. Verso le 16.30 un condomino di uno dei palazzi che si affacciano sul Campo comune ha notato la presenza di estranei all’interno dell’area.

Monza, ancora vandali al Campo comune Cederna: “Pensiamo a chi vuole riportare il degrado in questa zona”

«Non sono stati dei ragazzini – precisano subito i volontari – Da mesi abbiamo ottimi rapporti con i ragazzi del quartiere che spesso si sono resi disponibili per la pulizia dell’orto e che siamo certi che desiderino che il Campo comune resti pulito e in ordine esattamente come lo vogliamo noi. Pensiamo invece a un gruppo ristretto di adulti che vogliono riportare il degrado in questa zona».

Monza vandalismi Campo comune Cederna Monza vandalismi Campo comune Cederna

Monza, ancora vandali al Campo comune Cederna: “Chiediamo un presidio o telecamere”

Non è la prima volta che l’orto gestito del gruppo Coccinelle attraverso un patto di collaborazione siglato con il Comune viene preso di mira dai vandali.

Da qui la proposta rilanciata dai volontari direttamente all’amministrazione comunale: «Chiediamo che venga predisposto un presidio dell’area e se questo non è possibile auspichiamo che vengano posizionare alcune telecamere. Il Campo comune Cederna vuole tornare ad essere un luogo civile».

Tra le richieste già avanzate al Comune dai gestori dell’area c’è anche la posa di panchine e tavoli fissi: «Il degrado comincia quando si lascia un luogo in balia dell’abbandono e dell’indifferenza», commentano sconsolati da via della Robbia, chiedendo l’aiuto e il supporto dell’intero quartiere.

Campo comune Cederna, com’è nato il progetto

Nato da un progetto di Diapason e Africa ’70, l’orto del Campo comune Cederna ha l’obiettivo di favorire l’integrazione e la coesione tra i cittadini di Cederna e Cantalupo appartenenti a culture e generazioni differenti. Da subito ha avuto un ruolo fortemente didattico, oltre che aggregativo, molte le collaborazioni aperte con le scuole della zona.