È successo di nuovo: raid di vandali contro le auto in sosta a Monza. A farne le spese questa volta sono state una decina di auto posteggiate nel piccolo parcheggio sul ponte del canale Villoresi, tra via Monte Bianco e l’inizio di via Sempione, quartiere Triante. Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 marzo i vandali sono entrati in azione e hanno tagliato tutte le gomme delle auto parcheggiate. A una hanno tolto le ruote anteriori lasciando il mezzo sospeso sui cric.

Monza, ancora gomme tagliate: dieci auto colpite a Triante, residenti “sconvolti”

«Non è mai successo, siamo sconvolti – racconta una delle proprietarie delle auto danneggiate – È stato uno choc scendere questa mattina e trovare la macchina in quelle condizioni».

Monza auto vandalizzate via Monte Bianco Monza auto vandalizzate via Monte Bianco

Monza, ancora gomme tagliate: dieci auto colpite a Triante, carroattrezzi al lavoro

Verso la tarda mattinata il carroattrezzi stava ancora portando via alcune delle macchine. Un’operazione per nulla semplice dal momento che il parcheggio è molto piccolo, troppo stretto per poterci entrare con il camion. L’incaricato del soccorso stradale ha quindi dovuto parcheggiare su via Monte Bianco e portare la macchina fino a lì per caricarla poi sul carroattrezzi.

Monza, ancora gomme tagliate: «Una cattiveria»

«Questa è davvero una cattiveria, un’azione senza senso se non il procurare problemi ai proprietari delle auto – ha commentato un passante – Qui abita mia figlia, le dirò di stare attenta e di non parcheggiare più in questo posto. A vederle poi sono tutte auto modeste, non certo di lusso, davvero uno sgarbo verso gente comune, lavoratori che questa mattina avranno avuto anche difficoltà ad andare al lavoro e che ora si trovano a dover sostituire tutte e quattro le gomme dell’auto».

Monza auto vandalizzate via Monte Bianco

Monza, ancora gomme tagliate: una settimana fa in via Debussy, nel quartiere Cazzaniga

Un episodio analogo è successo solo pochi giorni fa, nel quartiere Cazzaniga, in via Debussy. Qui nella notte tra il 12 e 13 marzo a una ventina di macchine, anche in questo caso parcheggiate in un piccolo parcheggio tra due scuole, sono stati tagliati tutti e quattro i copertoni. In quel caso si trattava di un atto vandalico già capitato solo pochi giorni prima, come avevano confermato alcuni residenti. Nello stesso parcheggio, un mese fa, erano state tagliate le gomme alle auto in sosta.

«Le forze dell’ordine passano in questa zona anche perché qui ci sono diverse scuole – racconta un passante mentre osserva il carroattrezzi portare via una delle auto danneggiate – proprio ieri (mercoledì 20 marzo, ndr) ho visto due macchine della Polizia di Stato parcheggiate proprio davanti al parcheggio preso di mira questa notte. Non so cosa stessero facendo ma vedo spesso auto passare per queste strade».

Via Monte Bianco è una strada di condomini signorili e abitazioni, qualche negozio e molti parcheggi a disposizione dei residenti su entrambi i lati della strada.