Monza, blitz in via Debussy: tagliate le gomme a una ventina di auto

Non ne è stata risparmiata nemmeno una. Tutte le auto, una ventina, che erano parcheggiate in via Debussy a Monza tra la scuola primaria e quella dell’infanzia sono state vandalizzate nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo. I proprietari, fin dalle prime ore del mattino, hanno trovato tutti gli pneumatici squarciati. Un’amara scoperta per gli automobilisti che già dalle prime ore del mattino hanno trovato tutte le auto fuori uso. Sono stati proprio loro ad avvisare la Polizia di Stato che è intervenuta per verbalizzare l’accaduto. Non solo.

Monza, blitz in via Debussy: tagliate anche le reti da calcio del campetto

Nella stessa notte gli ignoti vandali se la sono presa anche con le reti da calcio (recentemente sostituite) del campetto che si trova a poca distanza dal parcheggio preso di mira. Anche in questo caso le reti sono state strappate di netto, probabilmente con un coltello.

Monza, blitz in via Debussy: gomme tagliate per la seconda volta in un mese

«Non è la prima volta che succedono cose di questo tipo – racconta una residente – solo tre settimane fa nello stesso parcheggio erano state tagliate le gomme ad altre auto, ora di nuovo il medesimo dispetto odioso. Non credo sia una coincidenza».

Monza, blitz in via Debussy: zona di spaccio, un dispetto ai residenti che segnalano alle forze dell’ordine?

La zona di via Debussy, e in particolare il parchetto che si trova accanto all’area cani, a poca distanza dalle scuole, da tempo è diventato zona di spaccio. Strani giri di persone, avvistamenti sospetti sono stati già segnalati alle forze dell’ordine che da tempo hanno potenziato la loro presenza nella zona.

I residenti temono che il danneggiamento alle auto parcheggiate possa essere un dispetto, la reazione alle numerose segnalazioni che gli abitanti di via Debussy, e non solo, hanno fatto per denunciare la presenza di spacciatori nella zona. A dare un volto agli autori potrebbero essere le telecamere che si trovano in prossimità delle scuole.