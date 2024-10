Il Collegio della Guastalla di Monza è custode di un patrimonio unico: l’archivio storico e la quadreria. Entrambi sono il lascito storico della contessa Guastalla e devono essere tutelati, valorizzati fruibili da tutti.

A sottolineare il grande valore e l’importanza di questo patrimonio è stata siglata, lo scorso sabato proprio all’interno del collegio, una collaborazione tra la Fondazione Collegio della Guastalla onlus e i Rotary club di Monza per proseguire il lavoro di digitalizzazione dell’archivio storico e restaurare e valorizzare la quadreria, con la scuola di restauro Botticino di Milano, diretta da Arianna Beretta. Saranno 80 i quadri di cui gli esperti del restauro si dovranno occupare.

Monza, alleanza per l’archivio storico e la quadreria della Guastalla: con i Rotary e la scuola di restauro Botticino di Milano

«All’interno del collegio ci sono opere affascinanti, tele di grande valore storico – spiega la direttrice della scuola di restauro Beretta – con le relative cornici che hanno bisogno di essere restaurate. Per noi questo connubio è interessante perché siamo entrambi enti di formazione. Saranno proprio i nostri alunni dell’indirizzo legno tele antiche e arte contemporanea che si occuperanno dei lavori, sotto la guida dei docenti».

La stessa Contessa, che istituì nel XVI secolo la fondazione e il collegio aveva a cuore le nuove generazioni e non solo. «A un anno esatto dalla presentazione del lavoro di digitalizzazione dell’archivio – continua Antonio Viscomi, presidente dalla fondazione Guastalla – con l’Università cattolica siamo fieri di poter mostrare questo tesoro nascosto, con l’obiettivo di preservarlo e valorizzarlo. Operare in sinergia con altre realtà come i Rotary per un progetto di valorizzazione del patrimonio è importante per proseguire la nostra opera».

Monza, alleanza per l’archivio storico e la quadreria della Guastalla: «Lavoro per ridare vita a una parte importante di storia»

Il convegno, patrocinato dal consiglio regionale della Lombardia, dai comuni di Monza, Binasco e Guastalla, ha visto la presenza di Federico Romani, presidente del consiglio regionale della Lombardia e Carlo Fraquelli, governatore del Distretto 2042 del Rotary, Luciano Alfieri, past governatore del distretto Rotary 2072, Paolo Pilotto, sindaco di Monza e l’onorevole Paola Frassinetti sottosegretario al ministero dell’istruzione.

«Monza ha un fondo antico eccezionale che però ora non è fruibile – ha detto il sindaco – avere un patrimonio così e non poterlo usare dà un senso di perdita. Fondazione Guastalla e Rotary stanno facendo il contrario, stanno lavorando per ridare vita a un’importante parte della storia anche di Monza».