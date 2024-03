Monza, al Guastalla si parla di sport: calcio, valori e educazione

Ci sarà anche il campione villasantese del Milan Filippo Galli tra i relatori dell’incontro “Sport, dove sta il segreto?” in programma venerdì 5 aprile alle 21 nel teatro del Collegio della Guastalla in viale Lombardia, 180 a Monza. Galli, titolare del blog “La complessità del calcio” afferma che «nel calcio ci sono tutti i valori necessari per un’educazione profonda, dal saper stare assieme al rispetto e all’accettazione dell’altro».

Monza, al Guastalla si parla di sport: ospiti con Filippo Galli il pedagogista Bolis e l’ex giocatore Joelson

L’appuntamento, a ingresso libero ma con prenotazione, è organizzato dall’Associazione genitori della scuola, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica dell’istituto.

Interverranno anche Antonello Bolis, pedagogista, per vent’anni referente dell’area psicopedagogica del Milan, oggi docente di Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali e di squadra all’Università Cattolica di Milano, e Inacio Joelson, calciatore brasiliano arrivato 14enne all’Atalanta, poi giocatore di altre squadre tra la serie A e la serie B che venne squalificato nel 2012 nell’ambito dell’inchiesta Last Bet sul calcioscommesse. Oggi è l’allenatore di Ac Leon che tanto bene sta facendo nel campionato di Eccellenza. La sua storia mostra quello che può essere il peggio dello sport, ma anche come possa affiorare uno spazio per ricominciare.

«Grazie a quell’errore sono cresciuto – dice oggi Joelson – Il calcioscommesse era un sistema ben rodato, io ero un ingranaggio, mi lasciai trascinare, e in questo sbagliai. Oggi ho capito, ma dico anche che quel che ho fatto non fa parte di me».