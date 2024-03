Calcio, Eccellenza: super goleada dell’Ardor Lazzate, Leon scala la vetta

Altro turno zeppo di emozioni nel campionato di Eccellenza con le brianzole impegnate. Nel Girone A l’Ardor Lazzate dopo aver travolto l’Accademia Calcio Vittuone con un perentorio 1-12 si insedia al quarto posto in piena zona playoff. Colpaccio del Meda 1913 che batte di misura (1-0) la Solbiatese nel segno di Lanzarini. Mille emozioni tra il Base 96 Seveso e la Castanese.

Nel girone B la Leon Vimercate ha regolato 3-0 il Castelleone e si porta ad un solo punto dalla vetta. Il ritrovato Muggiò sconfigeg per 1-0 il San Pellegrino e si avvicina a zone più tranquille della classifica mentre il Vis Nova Giussano dopo la 19ma sconfitta rimane bloccato all’ultimo posto.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Match scoppiettante quello tra Castanese e Base 96 Seveso, dove dopo continui cambi di gestione della partita entrambe le compagini portano a casa un punto. Il Seveso passa in vantaggio al 22’ con la punizione vincente di Cazzaniga: il tiro finisce direttamente nell’angolo alto della porta presidiata dal portiere Menegon. Poco dopo arriva il raddoppio con l’eurogol firmato sempre dallo stesso attaccante che calcia al volo da fuori l’area di rigore. La Castanese tenta subito di rialzarsi, ma spreca sul finale del primo tempo due importanti occasioni. Nella ripresa cambia drasticamente l’inerzia del match in quanto sono i ragazzi di mister Garavaglia a prendere totalmente in mano le redini della partita e ad accorciano le distanze subito al 2’ con il rigore concretizzato da Moretti, per poi riportare in equilibrio al 9’ il risultato con il colpo vincente da calcio d’angolo di Pescara. La Castanese addirittura si porta in vantaggio con Salom, che al 40’ riesce a rubare la palla al portiere, e sfiorare addirittura il goal del 4-2. Ma il team di mister Varaldi con una reazione d’orgoglio al 50’, proprio negli ultimissimi istanti della partita, conquista il pareggio con Riboldi da un’azione su calcio d’angolo.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Con un gol di Lanzarini Il Meda torna al successo e batte la quotatissima Solbiatese, che proprio in settimana aveva conquistato l’accesso alle semifinali nazionali di Coppa Italia.

«È stata una domenica da sogno – commenta il presidente Gigi Cairoli – Dopo aver battuto l’Oltrepò, i miei ragazzi hanno superato anche un’altra corazzata di questo girone conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza, visti anche i risultati delle altre avversarie».

L’avvio di gara è stato incoraggiante per i bianconeri in quanto sono parsi più brillanti degli avversari specie in fase offensiva. E al 25’ sbloccano il risultato: a seguito di un calcio d’angolo, Lanzarini è il più lesto di tutti a risolvere la mischia e trovare il vantaggio. Nella ripresa il Meda è costretto a rintanarsi nella propria area per difendere il vantaggio e Bianchi salva sulla linea un pallone destinato in porta dopo la gran parata di Chierico su Colombo. Ultimo brivido a cinque minuti dalla fine con Tourè che centra la traversa. Poi al triplice fischio esplode la gioia dei bianconeri.

Calcio, Eccellenza Girona A: Ardor Lazzate

L’Ardor Lazzate aggancia la zona play off con una goleada a Vittuone contro una squadra che da tempo veleggia all’ultimo posto in classifica e che in 27 partite ha subito ben 97 goal. La squadra di mister Fedele dopo aver sbloccato il risultato al 12’ con Giangaspero, ha chiuso il primo tempo sul 3 a 1 e, nel secondo tempo, ha potuto dilagare avendo di fronte una formazione composta da giovanissimi.

Calcio, Eccellenza: la classifica del Girone A

La classifica: Oltrepò 59 punti; Magenta*, Pavia* 54; Ardor Lazzate* 48; Solbiatese*, Calvairate 46; Casteggio*, FC Milanese 44; Caronnese* 43; Base 96, FBC Saronno 41; Castanese* 30; Sestese*** 29; Vergiatese* 27; Meda* 23; Accademia Pavese** 21; Verbano** 19; Accademia Vittuone* 5 punti. *partite in meno

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

La marcia del Leon Vimercate verso la conquista della vetta del girone sta per concludersi. La squadra di mister Joelson l’ha confermato nella vittoriosa partita contro il Castelleone in una giornata che ha visto la capolista Mapello di mister Pandini bloccata sul risultato di parità (0-0) al “San Miro” di Canzo gremito di pubblico dall’Alta Brianza e, quindi, ridursi ad un solo punto il distacco dal Mapello e dal Nuovo Sondrio a sua volta vittorioso nella trasferta a Tribiano. Il Leon nel match con il Castelleone ha trovato immediatamente il vantaggio con il bravissimo Mattia Bonseri (venti reti in questa stagione!) quindi, mentre gli avversari cercavano di pareggiare i conti, ha raddoppiato il punteggio con Pelle a pochi minuti da suo ingresso in campo e chiuso definitivamente i conti con lo stesso Pelle.

Calcio, Eccellenza Girone B: il Muggiò

Piano piano, ma sempre con grande determinazione, il Muggiò completamente rivoluzionato da Jacopo Colombo, sta recuperando posizioni e con il San Pellegrino ha conquistato la decima vittoria nella stagione grazie al goal messo a segno dopo 64’ dall’attaccante Alessandro Diana, classe 2003.

Calcio, Eccellenza Girone B: Vis Nova Giussano

Note dolenti invece per il Vis Nova Giussano di mister Avella condannato, per l’ennesima volta, da un episodio. In una partita con il Lemine Almenno, avara di spunti, a sbloccare il risultato al 79’ è stata una punizione da una trentina di metri calciata da Zambelli e che ha regalato tre punti pesanti ai bergamaschi nella corsa verso la salvezza. Il Vis Nova resta quindi ultimo a cinque punti dai play out.

Calcio, Eccellenza: la classifica del Girone B

La classifica: Mapello , Nuova Sondrio 57 punti; Leon Vimercate 56; Trevigliese 52; Alta Brianza Tavernerio* 50; Offanenghese 45; Cisanese* 39; Muggiò*, Tribiano 36; Soncinese 34; Lemine Almenno* 32; Arcellasco Città di Erba 29; Soresinese**, San Pellegrino 27; Calolziocorte*, Brianza Olginatese 26; Castelleone* 23; Vis Nova Giussano 21 punti. * partite in meno

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno di Girone A e Girone B

Prossimo turno di campionato, Girone A. Sabato 23 marzo 2024, ore 14,30: Base 96 Seveso – Vergiatese. Domenica 24 marzo 2024, ore 14,30: Pavia – Meda; Ardor Lazzate – Calvairate.

Girone B. Domenica 24 marzo, ore 14,30: Muggiò – Alta Brianza; Soncinese – Leon Vimercate; Nuova Sondrio – Vis Nova Giussano.