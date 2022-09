Monza: alla piscina Pia Grande corsi al via il 19 settembre

È fissato per lunedì 19 settembre l’inizio dei corsi alla piscina Pia Grande di Monza. Dopo la garanzia di lunedì che l’impianto di via Murri sarebbe rimasto aperto e che la segreteria già da martedì avrebbe ricevuto gli utenti per le iscrizioni, dal Comune arriva l’ulteriore conferma della ripartenza del programma di attività.

Monza, piscina Pia Grande: incontro Comune e gestore

“Nella nuova stagione gli utenti di tutte le età della Pia Grande continueranno a trovare un’offerta sportiva di qualità tra cui scegliere“, ha assicurato l’Assessore comunale allo Sport Viviana Guidetti dopo l’incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti del gestore GIS Milano.

“Le criticità emerse nelle ultime settimane da parte della società concessionaria relativamente ai crescenti costi di gestione dovuti alla crisi energetica sono state attentamente analizzate e saranno oggetto di monitoraggio costante da parte degli uffici anche nei prossimi mesi”, sottolinea una nota di piazza Trento Trieste.

Monza, piscina Pia Grande: progetto di riqualificazione energetica e strutturale

Il vicesindaco e assessore al Patrimonio, Egidio Longoni, che aveva già rassicurato gli utenti alla fine della scorsa settimana conferma “che la struttura sarà oggetto di una riflessione più ampia anche nei prossimi mesi per valutare un progetto complessivo di riqualificazione energetica e strutturale, capace e di rendere l’impianto più moderno e innovativo”.