Monza: niente solarium e orari ridotti alle piscine del Pia Grande?

Niente solarium e orari ridotti per gli utenti della piscina Pia Grande di via Murri a Monza. Sollevano la protesta e non nascondono lo scontento gli abituali frequentatori del centro natatorio per la scelta del gestore di chiudere proprio ora lo spazio all’aperto, e aprire le vasche per il nuoto libero solo il mattino e la sera, e nel fine settimana solo di mattina.

«È inutile chiedere a chi lavora in piscina, purtroppo nemmeno loro sanno cosa rispondere – racconta un’utente in queste settimane-. Io sono una fedele frequentatrice della piscina Pia Grande da anni e il solarium nella stagione estiva è sempre stato aperto, con la possibilità di utilizzare sdraio e ombrelloni. Quest’anno invece non è così e nessuno ci ha fornito una spiegazione, semplicemente ribadiscono che non è accessibile».

Pia Grande a Monza: le proteste dei nuotatori

Ma non solo. A far arrabbiare i nuotatori amatoriali, quelli che non rinunciano alla forma fisica nemmeno d’estate e chi (tanti) cerca un po’ di refrigerio alla calura estiva, sono gli orari estivi di apertura delle vasche per il nuoto libero, in vigore dal 1 luglio. Nella vasca da 25 metri del Pia Grande di Monza è possibile accedere lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 14, il giovedì dalle 9 alle 14. L’accesso poi riprende nel tardo pomeriggio, sempre da lunedì a venerdì, ma solo dalle 18 alle 21. Rimangono quindi scoperte tutte le ore pomeridiane.

Non va meglio il sabato e la domenica. In questi giorni la vasca da 25 metri è aperta solo la mattina, dalle 9 alle 14, escludendo completamente le ore pomeridiane e serali per un tuffo negli impianti.

«Questi nuovo orari penalizzano particolarmente le famiglie con i bambini e chi sceglie le ore pomeridiane per andare in piscina. Per me questa situazione rappresenta davvero un problema – racconta una delle abbondate -. Grazie al nuoto e soprattutto alla pratica costante sono tornata a camminare. Per me è fondamentale non perdere l’allenamento e l’abitudine. Ma questi nuovi orari mi creano davvero dei grossi problemi. Dovrò rivolgermi a un’altra struttura che mi garantisca orari più accessibili e soprattutto che mi permetta di stare anche all’aperto. Però è davvero un peccato, dopo tanti anni mi spiace lasciare la Pia Grande per andare altrove».

Pia Grande a Monza: Gis Milano nega e chiede un incontro al Comune

Dalla Gis Milano, che gestisce l’impianto, spiegano che è già stata inviata lo scorso 5 luglio una lettera in Comune per richiedere la modifica degli orari del periodo estivo, ma negano che siano già cambiati e che il solarium sia inaccessibile. «Siamo d’accordo con gli uffici preposti – conferma il gestore in attesa dell’appuntamento – di aspettare prima l’incontro con gli amministratori».