Monza, al Binario 7 arriva Matteo Renzi per presentare “Il mostro”

Era atteso a Monza in campagna elettorale ma ha rinviato l’appuntamento perché impegnato nella promozione del suo libro “Il mostro”: Matteo Renzi sarà in città lunedì 11 luglio proprio per presentare la sua ultima fatica letteraria che ha scalato la classifica dei titoli più venduti.

Matteo Renzi a Monza: “Dati di fatto che fanno pensare”

L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi presenterà alle 21 al Binario 7 il testo in cui ricostruisce le indagini che lo hanno coinvolto: «Non ci sono commenti, suggestioni, analisi sociologiche – spiega sul suo sito – ci sono dei dati di fatto che forse vi faranno pensare. Hanno arrestato i miei genitori con un provvedimento subito dopo annullato, hanno sequestrato i telefonini ai miei amici non indagati, hanno cambiato nomi nei documenti ufficiali per indagare sulle persone a me vicine … Voglio raccontare ciò che è successo dicendo perché ho scelto di combattere a viso aperto contro le ingiustizie».

A pochi giorni dalla vittoria del centrosinistra guidato da Paolo Pilotto, Renzi non potrà non parlare di politica e del quadro nazionale in continua evoluzione. Per partecipare è necessario iscriversi su prenota.matteorenzi.it.