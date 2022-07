Monza, aggredì gli steward durante la festa per la Serie A: Daspo di 3 anni per un muggiorese

Daspo di tre anni con divieto di acceso agli impianti sportivi emesso dal Questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, per un giovane di Muggiò che, in occasione della festa per la storica promozione in Serie A del Monza, si sarebbe reso responsabile di atti violenti. Avrebbe tentato di rientrare nel U-Power Stadium, dopo esserne uscito, spintonando con violenza gli stewards e colpendone uno al volto (7 giorni d prognosi). “Solo il pronto intervento del personale in servizio di ordine e sicurezza pubblica – dicono dalla Questura – ha evitato che la situazione degenerasse“.

Al fine di “garantire la sicurezza pubblica e prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi in occasione di manifestazioni sportive” il Questore Odorisio ha quindi emesso nei confronti del giovane un provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi valido per tre anni. Nei giorni scorsi era stato invece il Questore di Milano ad emettere un analogo provvedimento nei confronti di nove tifosi protagonisti di comportamenti violenti in occasione della partita Pro Sesto – Monza di playout di fine maggio.