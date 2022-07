Calcio, match di play-out contro il Seregno: altri 9 Daspo a tifosi della Pro Sesto

Altri 9 Daspo da 1 a 6 anni per altrettanti tifosi della Pro Sesto che avrebbero partecipato a disordini e violenze contro le forze di polizia e i supporter del Seregno al termine della partita del 14 maggio allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni valevole per i play out del campionato di calcio Lega Pro Serie C. Li ha emessi il Questore di Milano dopo un’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine.

Daspo dopo Pro Sesto-Seregno: altri undici provvedimenti erano già stati emessi

I provvedimenti seguono gli 11 già emessi due settimane fa e riguardano nove cittadini italiani di età compresa tra i 25 e i 52 anni, individuati grazie alle indagini svolte dai poliziotti del Commissariato di Sesto San Giovanni. Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose, scavalcamento o invasione di campo in occasione di

manifestazioni sportive. Un Daspo di 6 anni, il massimo comminato, è stato emesso nei confronti di un 52enne piacentino al quale è stato interdetto, oltre allo stadio comunale Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, anche il Garilli di Piacenza.