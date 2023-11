Monza: addio a Giovanni Pelli, era stato premiato come Gev dell’anno

Soltanto dieci giorni fa aveva ritirato commosso il premio “GEV dell’anno” durante la giornata dedicata alle Guardie Ecologiche volontarie della Lombardia alla Baita del Fondista di Cinardo, in provincia di Varese. La malattia che lo aveva colpito da più di un anno gli ha lasciato giusto il tempo di ricevere il riconoscimento a coronamento di una vita dedicata al servizio dell’ambiente e della sua città.

Monza: addio a Giovanni Pelli, 83 anni, da sempre attivo in politica e nella società civile

È scomparso il 3 novembre, all’età di 83 anni, Giovanni Pelli, coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Monza, figura molto conosciuta in città per la sua attività di autotrasportatore, per l’impegno politico e civico.

Per anni era stato prima in consiglio comunale nelle file del Partito Comunista, poi in circoscrizione 3, negli anni Novanta, nel quartiere di San Rocco dove viveva.

Era entrato nelle GEV nel 2011 e dal 2015 ne era diventato coordinatore. Nel parco lo si incontrava spesso con la divisa verde, ma anche in centro Monza, anche in occasione della settimana del Gran Premio.

Monza, addio a Giovanni Pelli: «Un punto fermo per l’intero gruppo di volontari»

«Un punto fermo per l’intero gruppo di volontari – come si legge nella motivazione – indispensabile punto di riferimento durante il corso per aspiranti nuove GEV tenutosi quest’anno. Esempio di impegno sociale, sempre attivo, al servizio con dedizione e generosità».

Il servizio di Guardie Ecologiche Volontarie, attive soprattutto nel parco di Monza, è stato istituito nel 2004 e conta oggi su 26 volontari. Il corso per aspiranti GEV che aveva visto ancora una volta l’impegno di Pelli, porterà altri 4 volontari entro la fine dell’anno e nuovi ingressi nel 2024.

Monza, l’assessore Turato: «Conosciuto e apprezzato per passione con cui dedicava il tempo alla città e ai giovani»

Sempre attento ai bisogni della città era anche da anni un “nonno civico”, mettendo a disposizione il tempo libero per garantire attraversamenti sicuri ai bambini nel percorso casa-scuola e agli attraversamenti pedonali.

«Giovanni Pelli – è il commento dell’Assessore all’Ambiente Giada Turato – era conosciuto e apprezzato da tanti monzesi per la passione con cui dedicava tutto il suo tempo alla città e ai giovani, seguendoli in progetti nelle scuole e guidando le classi nelle visite al Parco Reale. Il titolo di GEV dell’anno è stato un meritato coronamento dei suoi sforzi e del suo costante impegno nel rivestire con energia e orgoglio il ruolo di coordinatore delle Guardie Ecologiche Volontarie».