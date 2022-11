Monza, a 15 anni di notte al volante di un’auto

In piena notte, poco prima delle 3, al volante di un’auto, a quindici anni. E’ quanto ha scoperto nella notte del 5 novembre, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo di Monza, personale della polizia di Stato, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme a quello della Polizia Stradale. Ad attirare gli agenti, in viale Brianza, l’andatura anomala del veicolo. Forse perché al volante c’era un ragazzino di neanche 16 anni. Con lui in auto un altro minorenne.

Al volante di un’auto a 15 anni, la vettura con la revisione scaduta

I poliziotti hanno contattato la madre del giovane, a carico della quale veniva elevata la sanzione amministrativa prevista per gli esercenti la responsabilità genitoriale che non impediscano ai figli minorenni di porsi alla guida dei veicoli di loro proprietà. Inoltre, l’autovettura è risultata priva di revisione in corso di validità, l’ultima era scaduta da 6 mesi, di conseguenza, alla donna è stato contestato un ulteriore illecito amministrativo, al quale si aggiungeva la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo come previsto dal Codice della Strada.