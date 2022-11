Monza, scarcerato e accompagnato al Cpr per l’espulsione: diverse condanne dal 2017

Scarcerato dalla Casa Circondariale di Monza, è stato preso in custodia dagli agenti della Questura che lo hanno accompagnato direttamente al Cpr di Torino dove resterà per il tempo necessario all’esecuzione dell’espulsione dall’Italia.

Monza, scarcerato e accompagnato al Cpr per l’espulsione: reati di rapina e spaccio

È la sorte toccata a un cittadino marocchino di 27 anni già condannato per diversi reati. Era stato arrestato nell’estate del 2017 per una rapina a un anziano, scippato con violenza del borsello all’interno dell’ospedale San Paolo di Milano. Scarcerato nel 2019, si era macchiato poi di altri reati per spaccio di stupefacenti in flagranza di reato e nuovamente condannato alla pena di 3 anni, 12mila euro di multa con il definitivo allontanamento dal territorio nazionale. Scontata la pena, la Questura di Monza ha avviato l’iter per l’espulsione.