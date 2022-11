Il questore chiude per trenta giorni un bar di Giussano

Spaccio di droga nel parcheggio antistante al locale, con due arresti effettuati nei giorni scorsi, e, “numerosi avventori già noti alle forze dell’ordine“. Motivi più che sufficienti per il questore Marco Odorisio – dopo un’attività di accertamento e proposta di chiusura effettuate dalla stazione dei carabinieri di di Giussano – per serrare per trenta giorni un bar di Giussano sospendendone temporaneamente l’attività. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di lunedì 7 novembre da parte di agenti della Questura di Monza e della Brianza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS) e della Stazione Carabinieri di Giussano. Si tratta di un provvedimento cautelare, a norma dell’ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) diposto “per motivi di ordine e sicurezza pubblica“.

Bar di Giussano chiuso per 30 giorni: gli arresti nel parcheggio

In particolare, è pervenuta alla Questura una segnalazione relativa a due arresti effettuati dalla Stazione Carabinieri di Giussano il 28 ottobre e il primo novembre “nei confronti di due soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nel parcheggio antistante il bar, rinvenendo e sequestrando un ingente quantitativo di dosi di sostanze stupefacenti di varia natura dalla cocaina ai cannabinoidi, destinate al consumo degli avventori” dice la Questura.

Bar di Giussano chiuso per 30 giorni, “molti clienti già noti alle forze dell’ordine”

Inoltre, sarebbe stato accertato: “grazie ad un numero considerevole di controlli presso il pubblico esercizio” come “numerosi avventori siano legati al mondo dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, ma anche gravati, a vario titolo, da ulteriori precedenti di polizia per reati di oltraggio, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni, guida in stato di alterazione dall’abuso di sostanze alcoliche e sostanza stupefacenti, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, rifiuti di indicazioni sulla propria identità, furto, rapina, esercizi arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, e violazioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti” specificano dagli uffici di va Montevecchia.

Bar di Giussano chiuso per 30 giorni: per i due arrestati foglio di via e Dacur

Nei confronti di uno dei due soggetti arrestati, “gravati da numerosi precedenti di polizia nonché reiterate condanne penali, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti“, è stata inoltre avanzata proposta di emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Mentre per il secondo, già destinatario dell’avviso orale, è stato emesso dal questore il provvedimento di Dacur, che gli impone il divieto per un anno di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze del bar.