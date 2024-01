Monza: 300mila euro per l’area giochi di via Calatafimi, i residenti chiedono anche un canestro

È un investimento di 270.000 euro quello che darà un nuovo volto al parco di via Calatafimi, a Monza. La riqualificazione, attesa da tempo dal quartiere San Giuseppe, ridisegnerà la nuova area giochi di 400 metri quadrati e non solo. Ad illustrare il progetto ai cittadini, in occasione della consulta che si è tenuta ancora a San Rocco a causa dell’inagibilità del centro civico di via Silva (sede naturale della consulta San Carlo San Giuseppe), è stata l’architetto Chiara Zuin, dell’ufficio verde e arredo urbano del Comune, tra le progettiste dell’intervento, ospite della serata insieme all’assessore Giada Turato.

Monza: 300mila euro per l’area giochi di via Calatafimi, gli interenti in programma

Attualmente i giochi, quasi tutti ammalorati e in pessimo stato, sono sparsi in più punti del giardino. Accogliendo la richiesta di molti genitori il nuovo progetto prevede la sistemazione su un’unica area a forma di mezza luna di tutti i giochi. Il progetto comprende la ripavimentazione dell’area giochi su terreno antitrauma, e la collocazione di nuovi arredi ludici tutti inclusivi e pensati anche per differenti età. Resterà in funzione il chiosco che potrebbe ampliare la superficie di tavolini esterna. Sono previste diverse sedute a ridosso dei giochi e tre tavoli da pic nic.

Monza: 300mila euro per l’area giochi di via Calatafimi, i danni al patrimonio di alberi a causa del nubifragio del 2023

Il nubifragio dello scorso luglio ha pesantemente danneggiato il patrimonio arboreo del parco. Qui la furia del vento ha abbattuto trenta piante quindi il progetto ha necessariamente considerato nuove piantumazioni non solo per compensare quelle perdute, ma anche per rendere più ombreggiato il parco.

Monza: 300mila euro per l’area giochi di via Calatafimi, la richiesta di una variante

Ascoltata la presentazione del progetto, che potrebbe partire entro la fine dell’anno, i membri della consulta presenti alla riunione hanno espresso all’unanimità la richiesta di una variante.

«Perché non prevedere, ora che il cantiere non è stato ancora avviato, anche uno spazio dedicato ai ragazzi più grandi, un campo da basket con anche solo un canestro – ha spiegato il coordinatore, Rinaldo Mandelli – e magari anche un piccolo palco o delle gradinate, per poter utilizzare il parco in futuro anche come location per eventi, feste di quartiere e spettacoli».

Proposte che hanno sollevato le perplessità della progettista che ha ribadito che si tratta di un progetto già esecutivo e per il quale sono stati impiegati già tutti i fondi a disposizione.

«Se la consulta esprime una richiesta univoca riguardo l’inserimento del campo da basket mi impegno a cercare nuovi fondi e a valutare la proposta con il dirigente, consapevole del fatto che questa variante potrebbe anche causare un ritardo nell’avvio del cantiere», ha spiegato Turato.