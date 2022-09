Miss Italia: piazza d’onore per Sara Cazzaniga a Miss Sorriso Lombardia

Al concorso di miss Sorriso Lombardia un posto d’onore per la brianzola Sara Cazzaniga. L’evento si è svolto al Gardagolf Country Club di Soiano, in provincia di Brescia, la sera di venerdì 9 settembre, dov’era in programma l’ultima finale regionale di miss Sorriso Lombardia. Al termine di uno spettacolo emozionante ha visto trionfare Francesca Molinaro, di Arluno, 20 anni, 175 cm occhi azzurri e capelli biondi. Lavora come intervistatrice in un programma sportivo di Sky, ama viaggiare giocare a pallavolo, la moda e la fotografia. Si aggiunge al resto delle finaliste nazionali per concorrere al titolo di Miss Lombardia.

Miss Italia: chi è la lissonese Cazzaniga

A un passo dall’indossare l’ambita corona Sara Cazzaniga 1,75 m, 18 anni di Lissone, occhi azzurri e lunghi capelli biondi, frequenta il liceo linguistico e ha da poco partecipato a una simulazione Onu a New York, dove si è messa in gioco e discusso con persone che arrivavano da tutto il mondo. Pratica danza a livello agonistico e ama la recitazione ha infatti preso parte a due cortometraggi. È appassionata di sport e pratica nuoto, pallavolo e pattinaggio.

Miss Italia Miss Sorriso Lombardia Cazzaniga Sara di Lissone

Miss Italia: gli altri piazzamenti

Al terzo posto Shary Flora Herrera, 20 anni di Milano, mamma italiana e papà uruguaiano ha vissuto la sua infanzia a Bali in Indonesia; ha sempre frequentato scuole internazionali, attualmente studia economia e management alla Bocconi e nel futuro spera di realizzare il sogno di diventare un’attrice di successo. Ama gli sport, le attività artistiche e viaggiare.

All’evento hanno presenziato 6 delle 7 miss finaliste, che si sono già aggiudicate il passaggio alle fasi nazionali.