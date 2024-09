Metrotranvia Milano-Seregno, il punto sui cantieri in Città Metropolitana

L’impresa che sta lavorando alla metrotranvia Milano-Seregno si avvia a risolvere i propri problemi societari e il superamento di questa impasse potrebbe imprimere una significativa accelerazione anche per i lavori. Si è svolta la prima riunione dei sindaci della Milano-Desio-Seregno dopo la pausa estiva. Nel pomeriggio di mercoledì in Città Metropolitana si è svolta la riunione di aggiornamento sullo stato avanzamento cantieri durante il periodo della sosta di agosto, in un mese le opere sono proseguite in maniera importante e sul territorio di Desio, ad esempio, sono stati aperti diversi micro cantieri nella prosecuzione dell’intervento.

I tecnici di Palazzo Isimbardi e la direzione lavori hanno aggiornato i primi cittadini circa le lavorazioni effettuate e li hanno resi partecipi del fatto che l’impresa appaltatrice, una volta superate le difficoltà societarie, prevede un’intensificazione delle attività nei cantieri nei prossimi mesi.

Metrotranvia Milano-Seregno, Caputo: «Lungo i 14 chilometri i cantieri procedono»

«Ringrazio i sindaci e gli assessori per la disponibilità e la pazienza dimostrata – Daniela Caputo, consigliera delegata alle infrastrutture della Città metropolitana – l’incontro è stato positivo e si è svolto in un clima di fattiva collaborazione istituzionale. Ho informato gli amministratori locali presenti del fatto che con la direzione lavori e i tecnici della Città metropolitana abbiamo fatto un nuovo sopralluogo lungo i 14 chilometri su cui si svilupperà il percorso della metrotranvia e abbiamo verificato che nei cantieri i lavori procedevano». Caputo ha poi spiegato di avere personalmente sollecitato l’impresa a operare con la massima celerità per realizzare questa importante infrastruttura, «e in tal senso ho avuto rassicurazioni circa il fatto che le difficoltà societarie sono in fase di risoluzione e ciò favorirà sia la possibilità di reperire le maestranze che la definizione di un nuovo cronoprogramma. Ho inoltre chiesto di limitare al massimo i disagi per i cittadini e le attività commerciali».