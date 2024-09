Concorezzo dice sì al piano per la metro fino a Vimercate

La “telenovela” del prolungamento della linea due (verde) della metropolitana da Cologno a Vimercate potrebbe essere ad una svolta. In una questione come questa il condizionale è d’obbligo ma, proprio da Concorezzo, arriva un “Sì” importante in questo senso. Il Comune, con una delibera approvata in Giunta il 30 agosto 2024, ha approvato il protocollo di Intesa per la redazione e il finanziamento del primo stralcio progetto di fattibilità tecnica ed economica per il prolungamento della metropolitana M2 da Cologno a Vimercate. Il protocollo porta la firma di: Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza e i Comuni di Milano, Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate. L’impegno di spesa previsto dai singoli comuni del vimercatese è di 200mila euro.

Concorezzo dice sì al piano e le parole di Capitanio

Il Comune di Concorezzo ha coperto l’investimento grazie a un piano di accantonamento e risparmio attuato in questi anni. Il protocollo d’intesa prevede anche l’istituzione di un Tavolo Tecnico congiunto, a cui siederà anche il Comune di Concorezzo, che dovrà seguire, col supporto dei progettisti, le fasi di avanzamento delle attività. Il Tavolo Tecnico, nel dettaglio, garantirà il costante confronto e coordinamento tecnico degli sviluppi delle soluzioni progettuali che saranno quindi condivise tra i Comuni che hanno sottoscritto il protocollo.

“Questo protocollo di intesa – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio– rappresenta uno strumento importante sia per dare seguito all’iter di prolungamento della linea M2 fino a Vimercate, sia per poter condividere e intervenire direttamente nelle scelte progettuali. Insieme agli altri enti coinvolti, anche il nostro Comune potrà infatti monitorare e fornire un supporto tecnico e strategico allo sviluppo del progetto”.

Concorezzo dice sì al piano e il ruolo di Salvini e del Governo

Non è un caso che nel maggio scorso, durante una visita in paese, il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, avesse incontrato i sindaci della zona proprio per discutere del progetto di prolungamento. Nel corso dell’incontro in Villa Zoja era stata consegnata al Ministro una lettera per chiedere il sostegno del Governo per questa opera strategica per la Brianza. Così, nei giorni scorsi, il Ministro Salvini intervenendo sul tema ha confermato l’orientamento del Governo a completare la metropolitana verso Monza e a realizzare il prolungamento della M2 fino a Vimercate.

Dopo anni di annunci, ritardi e le solite trappole burocratiche, questa potrebbe davvero essere la fumata bianca per un’opera che, come aveva ricordato lo stesso Capitanio è fondamentale per il nostro territorio: “Il progetto lo aspettiamo da anni, ora abbiamo trovato sia la soluzione tecnica sia l’accordo sul tracciato” aveva detto al termine del faccia a faccia con Salvini. Questo protocollo d’intesa che porterà allo studio di fattibilità è un passo avanti importante verso la posa di una prima, fatidica pietra.