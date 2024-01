Meteo Monza Brianza: venerdì piogge, dall’epifania schiarite, poi torna il gelo

C’è ancora una giornata di bel tempo nel cielo di Monza e Brianza prima del ritorno della pioggia e anche di qualche temporale: sono le previsioni meteo del canale 3Bmeteo che partono dalla giornata di giovedì 4 gennaio quando la temperatura tocca i 13°C e non scende sotto i 4°C, mentre il sole splende per tutto il giorno con qualche debole vento in arrivo da ovest e da sud-ovest.

Meteo Monza Brianza: venerdì con temporale

L’ultima giornata prima di un venerdì 5 gennaio in cui invece si parte dal mattino con i cieli coperti, anche molto nuvolosi e forse con prime deboli piogge. Condizioni che al pomeriggio lasceranno il campo all’intensificarsi della nuvolosità fino a raggiungere rovesci anche a carattere temporalesco: la previsione parla di 29 millimetri di pioggia. Le temperature accorciano la forchetta: se la minima sale a 5°C, la massima non dovrebbe superare i 7°C. Venti sempre deboli, ma provenienti prima da sud-sudovest e poi da nordovest.

Meteo Monza Brianza: epifania grigia ma senza pioggia

Piogge ma deboli anche nella giornata di sabato 6 gennaio, epifania, quando persistono cieli nuvolosi e coperti che verteranno alle schiarite in serata. Qualche precipitazione nella notte, ma intorno ai 6 millimetri. Si stringe ancora di più l’escursione termica, che è compresa tra i 7°C di minima e gli 8°C di massima. Il cambio definitivo arriva domenica 7 gennaio, con ancora qualche nuvola e tendenza alle schiarite e l’assenza di piogge che sul fronte delle temperature si traducono in una minima stimata attorno ai 5°C e la massima che sale a 9°C. Venti deboli in entrambi i giorni del fine settimana.

Meteo Monza Brianza: sotto zero tra una settimana

Nonostante il pieno inverno la temperatura non dovrebbe peraltro mai scendere sotto lo zero per molti giorni ancora: il segno meno potrebbe arrivare dopo la metà della prossima settimana – quando comunque l’affidabilità delle previsioni è più fragile – quando mercoledì, giovedì e venerdì le minime dovrebbero scendere rispettivamente a -1, -3 e -2 °C. Mercoledì 10 potrebbe essere il giorno più freddo, con minima a -1 e massima a 3°C.