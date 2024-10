Pioggia per tutta la giornata di martedì 8 ottobre su Monza e Brianza con accumuli fra i 50 e gli 80 millimetri e raffiche di vento. È atteso un peggioramento nel pomeriggio, con possibilità di temporali in serata, in una settimana che prevede pioggia fino a giovedì.

Per il nodo idraulico di Milano è stata attivata la preallerta, in codice arancione, per il rischio idrogeologico e c’è attenzione per il rischio idraulico. A Milano il Seveso alle 10 di martedì ha raggiunto la soglia di attenzione.