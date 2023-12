Meda in sei parole secondo sindaco e assessori

Per gli auguri alla città, la giunta guidata dal sindaco Luca Santambrogio ha realizzato un video che racchiude in 6 parole l’essenza di Meda. Sei parole con cui ogni assessore insieme al sindaco qualifica il 2023.

«Cari medesi questo 2023 è stato pieno di momenti importanti che ci hanno condotti a questo periodo. Un parola per definire Meda quest’anno: resistente – dichiara il sindaco – per essere arrivati insieme ad oggi, con la consapevolezza di vivere in una città che ha tanto da esprimere e dare».

Meda in sei parole: gli assessori

L’assessore al bilancio, Andrea Boga, sceglie invece la parola «partecipata, perchè avete creduto nel bilancio partecipato e nell’inizio dell’urbanistica negoziata per progettare la nostra città».

Meda è “rinnovata” per l’assessore ai lavori pubblici Andrea Bonacina «perché con cura e dedizione vogliamo tramandare in modo nuovo i valori che rendono Meda preziosa per chi la vive tutti i giorni». Fabio Mariani, assessore alla cultura, pensa a una Meda “artistica“: «La cultura qui a Meda ha trovato il modo di potersi raccontare in tutte le sue forme anche grazie al vostro aiuto, con i tanti appuntamenti che aumentano e migliorano il welfare culturale». Ed ancora, una Meda “inclusiva“, secondo l’assessore alla persona Mara Pellegatta «perché abbiamo voluto farvi sentire la nostra cura e la nostra vicinanza grazie alla sinergia che sta nascendo giorno dopo giorno, con le varie associazioni del territorio, nell’intento di sostenere coloro che hanno più bisogno, creando servizi di prossimità e di assistenza sempre più vicini al cittadino».

Meda in sei parole: il vicesindaco

E, per concludere, con il vicesindaco Stefania Tagliabue, una Meda “giovane e sportiva“, «perché abbiamo investito tanto nei giovani per avviare progettualità arricchenti e virtuose come la festa dello sport dove hanno partecipato tutte le associazioni sportive presenti sul territorio e la Consulta Giovanile con la partecipazione di numerosi giovani medesi».

Meda in sei parole: il video